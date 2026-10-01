Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi tanıtıldı ve modüler kamera ile geldi

Zamin.uz haber sitesinin ixbt.com kaynağına dayandırdığı habere göre, Çin'de Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi ve gelişmiş özelliklere sahip Huawei Mate 90 Pro Max resmen tanıtıldı. Bu cihaz, mobil fotoğrafçılık teknolojilerinde önemli bir adım olup, kendine has modüler harici kamerasıyla dikkat çekiyor ve mobil fotoğraf tutkunları için büyük bir ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Modüler harici kamera özellikleri

ixbt.com bilgilerine göre, yeni Huawei Mate 90 Pro Max modelinin temel özelliği, Ruiying Z10 adlı sıra dışı modüler harici kamerasıdır. Collector’s Edition özel sürümü için tasarlanan bu aksesuar, 1 inç RYYB sensör, kesintisiz 10x optik zoom ve 24–240 mm odak uzaklığına sahip bir lens ile donatılmıştır. Ayrıca, diyafram değeri f/2.0 ile f/4.5 arasında değişerek, uzaktaki nesneleri çekmede akıllı telefonda eşi benzeri görülmemiş kolaylıklar sunar.

Akıllı telefonun kendi dahili ana kamerası da yüksek teknolojik göstergelere sahiptir. Cihazda optik stabilizasyon ve f/1.4–f/4.0 değişken diyaframlı 1/1,28 inç 50 megapiksel RYYB sensör kullanılmıştır. Bunlara ek olarak 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve optik stabilizasyona sahip 200 megapiksel periskop telemodül yerleştirilmiş olup, bunlar 4x optik, 8x optik kalitesinde ve 100x dijital zoom imkanı sağlar. Renk iletiminden ise üçüncü nesil Red Maple kamera sorumludur.

Ekran, güç ve teknik özellikler

Cihaz, 2848×1320 piksel çözünürlüğe sahip 6,9 inç çift katmanlı OLED ekran ile donatılmıştır. Bu ekran, LTPO teknolojisi sayesinde 1 Hz ile 120 Hz arasında yenileme hızını destekler ve yerel tepe parlaklığı 12.000 nit seviyesine ulaşır. Bu, güneş ışığı altında bile görüntülerin son derece net ve parlak görünmesini sağlar.

Akıllı telefonun içine 6800 mAh kapasiteli batarya yerleştirilmiş olup, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekler. 16 GB RAM'e sahip versiyonlar güçlü Kirin 9050 Pro işlemci ile donatılmıştır ve cihaz HarmonyOS 7 işletim sisteminde çalışır.

Gövde, IP68 ve IP69 standartlarına göre neme ve toza karşı tam korumalıdır. Kaynak bilgilerine göre, Huawei Mate 90 serisindeki tüm cihazların satışına tanıtımdan hemen sonra Çin pazarında başlanmıştır.