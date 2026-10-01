Huawei beş yeni Mate 90 akıllı telefonunu tanıttı

·4·Teknoloji
Huawei beş yeni Mate 90 akıllı telefonunu tanıttı

Huawei, yeni amiral gemisi cihaz serisini resmen genişleterek beş modelden oluşan Mate 90 serisini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yeni seriye Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition ve RS Ultimate Design modelleri dahil edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan tüm akıllı telefonlar, üst kısımlarında ön kamera ve 3D yüz tanıma sistemi için üç küçük çentik bulunan yüksek kaliteli OLED ekranlarla donatılmıştır. Pro versiyonları, 1–120 Hz frekans aralığını, yüksek frekanslı PWM teknolojisini ve 12.000 nit'e kadar rekor düzeyde tepe parlaklığını destekleyen 6,9 inçlik ekranla sunulmaktadır.

Akıllı telefonların tasarımında şirket, geleneksel yuvarlak kamera bloğunu korumuş ancak işlevsel açıdan daha da geliştirmiştir. Özellikle bu bloğa ek olarak 240 mm'lik bir telekonvertör takma imkanı getirilmiştir. Serinin en gelişmiş ve pahalı modellerinden biri olan RS Ultimate Design versiyonu, titanyum ve bazalt malzemeden üretilmiş gövdeye ve IP68/IP69 seviyesinde su ve toz koruma teknolojisine sahiptir.

Fotoğraf yetenekleri ve performans

Ana kamera, değişken diyafram açıklığına ve 1/1,28 inç boyutunda bir sensöre dayanmaktadır. Bu modül, 18 EV ultra geniş dinamik aralık teknolojisi ile donatılmış olup, zorlu ışık koşullarında bile mükemmel çekim yapılmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş versiyonlar, 4 kat optik yakınlaştırmalı 200 megapiksel telefoto kamera ve üçüncü nesil Red Maple sistemi ile zenginleştirilmiştir.

Akıllı telefonların performans yükü, modellere göre Kirin 9030, Kirin 9035 ve Kirin 9050 Pro işlemcileri tarafından üstlenilmektedir. Özellikle en üst segmentte yer alan Kirin 9050 Pro çipi, önceki nesle göre yüzde 40'tan fazla performans artışı sağlamakta ve cihaz üzerinde yerel olarak büyük dil modellerini (LLM) çalıştırma imkanı sunmaktadır.

Batarya ve şarj sistemi

Yeni serideki cihazlar, 6800 mAh kapasiteli devasa bataryalarla donatılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla, modern ve genişletilmiş buhar odasına sahip etkili bir soğutma sistemi uygulanmıştır.

Cihazları şarj etmek için 100 W'a kadar hızlı kablolu şarj teknolojisi ve hızlı kablosuz şarj özelliği mevcut olup, bu durum kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

HuaweiMate 90Kirin 9050 ProAkıllı TelefonTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Mate 90 serisi tanıtıldı ve kamerasıyla dikkatleri üzerine çektiHuawei Mate 90 serisi tanıtıldı ve kamerasıyla dikkatleri üzerine çektiBugün 11:56Huawei Mate 90 benzersiz bir çekim modülüne sahip olacakHuawei Mate 90 benzersiz bir çekim modülüne sahip olacak29 Eylül 13:30Huawei Kirin 9050 Pro çipi Apple A17 Pro'yu geride bıraktıHuawei Kirin 9050 Pro çipi Apple A17 Pro'yu geride bıraktı23 Eylül 14:58Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunulduHuawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunuldu12 Eylül 13:26Huawei yeni Kirin 9050 Pro çipini tanıttıHuawei yeni Kirin 9050 Pro çipini tanıttı7 Eylül 13:56Huawei Nova 16s akıllı telefonlarına Yandex arayan kimliği entegre edildiHuawei Nova 16s akıllı telefonlarına Yandex arayan kimliği entegre edildi24 Eylül 13:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu