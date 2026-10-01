Huawei beş yeni Mate 90 akıllı telefonunu tanıttı

Huawei, yeni amiral gemisi cihaz serisini resmen genişleterek beş modelden oluşan Mate 90 serisini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, yeni seriye Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Mate 90 Pro Collector’s Edition ve RS Ultimate Design modelleri dahil edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan tüm akıllı telefonlar, üst kısımlarında ön kamera ve 3D yüz tanıma sistemi için üç küçük çentik bulunan yüksek kaliteli OLED ekranlarla donatılmıştır. Pro versiyonları, 1–120 Hz frekans aralığını, yüksek frekanslı PWM teknolojisini ve 12.000 nit'e kadar rekor düzeyde tepe parlaklığını destekleyen 6,9 inçlik ekranla sunulmaktadır.

Akıllı telefonların tasarımında şirket, geleneksel yuvarlak kamera bloğunu korumuş ancak işlevsel açıdan daha da geliştirmiştir. Özellikle bu bloğa ek olarak 240 mm'lik bir telekonvertör takma imkanı getirilmiştir. Serinin en gelişmiş ve pahalı modellerinden biri olan RS Ultimate Design versiyonu, titanyum ve bazalt malzemeden üretilmiş gövdeye ve IP68/IP69 seviyesinde su ve toz koruma teknolojisine sahiptir.

Fotoğraf yetenekleri ve performans

Ana kamera, değişken diyafram açıklığına ve 1/1,28 inç boyutunda bir sensöre dayanmaktadır. Bu modül, 18 EV ultra geniş dinamik aralık teknolojisi ile donatılmış olup, zorlu ışık koşullarında bile mükemmel çekim yapılmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş versiyonlar, 4 kat optik yakınlaştırmalı 200 megapiksel telefoto kamera ve üçüncü nesil Red Maple sistemi ile zenginleştirilmiştir.

Akıllı telefonların performans yükü, modellere göre Kirin 9030, Kirin 9035 ve Kirin 9050 Pro işlemcileri tarafından üstlenilmektedir. Özellikle en üst segmentte yer alan Kirin 9050 Pro çipi, önceki nesle göre yüzde 40'tan fazla performans artışı sağlamakta ve cihaz üzerinde yerel olarak büyük dil modellerini (LLM) çalıştırma imkanı sunmaktadır.

Batarya ve şarj sistemi

Yeni serideki cihazlar, 6800 mAh kapasiteli devasa bataryalarla donatılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla, modern ve genişletilmiş buhar odasına sahip etkili bir soğutma sistemi uygulanmıştır.

Cihazları şarj etmek için 100 W'a kadar hızlı kablolu şarj teknolojisi ve hızlı kablosuz şarj özelliği mevcut olup, bu durum kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.