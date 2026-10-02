Huawei Mate 90 Pro Max, dört SIM kartı destekleyen ilk akıllı telefon oldu

Huawei, mobil teknoloji pazarında önemli bir adım atarak yeni amiral gemisi Huawei Mate 90 Pro Max modelini tanıttı. Bu cihaz, dünyada ilk kez dört SIM kart desteği sunmasının yanı sıra, aynı anda üç numarayı aktif bekleme modunda tutabilme özelliğiyle öne çıkıyor. ixbt.com'un verilerine göre, bu yenilikçi çözüm kullanıcılara iş, kişisel iletişim ve mobil internet için numaralarını kolayca yönetme imkanı tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun temel teknik özelliklerinden biri, benzersiz kart konfigürasyonudur. Cihaz, iki fiziksel SIM kart ve iki eSIM teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Bu durum, kullanıcıların sürekli olarak profil ve kart değiştirmesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor; bu da özellikle birden fazla iletişim numarasını aktif olarak kullanan modern iş insanları için büyük önem taşıyor.

İletişim kalitesi ve yeni antenin yetenekleri

İletişim kararlılığını sağlamak amacıyla Huawei mühendisleri, cihazdaki teknolojik yaklaşımı kökten yenilediler. Akıllı telefon , Wi-Fi ve hücresel iletişim modüllerini içeren özel bir kombine anten sistemi ile donatıldı. Bu sistem, mobil ve kablosuz ağ kapsama alanını iyileştirmeyi amaçlayıp iletişim kararlılığını artırmada önemli bir rol oynuyor.

Üretici verilerine göre, yeni antenler her iki iletişim türünde de sinyal gücünü 2 dB artırmayı başardı. Bu gösterge, karmaşık radyo ortamlarında ve ağ yükünün yüksek olduğu yerlerde akıllı telefonun kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Sonuç olarak kullanıcılar, zorlu bölgelerde bile kararlı bir bağlantıdan faydalanabiliyorlar.

Zorlu koşullarda yüksek hız

Huawei, sinyal gücündeki artışın ve ileri teknolojilerin, ağ trafiğinin yoğun olduğu kalabalık yerlerde net bir şekilde hissedildiğini belirtiyor. Özellikle yüksek hızlı tren istasyonları gibi kalabalık alanlarda dosya indirme hızının yüzde 40'a kadar artabileceği ifade ediliyor. Bu, günlük kullanımda önemli bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca, kitlesel etkinlikler ve konserler sırasında da ağ yetenekleri iyileştirildi. Verilere göre, bu tür yerlerde video aktarım hızı yüzde 30'a kadar hızlanıyor. Bu durum, kullanıcıların internet trafiğinin yoğun olduğu anlarda bile içeriklerini sorunsuz bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyor.