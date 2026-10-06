Honor Power 3, dev ekran ve yeni Dimensity 8600 çipi ile geliyor

·14·Teknoloji
Honor Power 3, dev ekran ve yeni Dimensity 8600 çipi ile geliyor

Ixbt.com'un haberine göre Honor, yeni nesil Honor Power 3 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın, önceki nesil modellere kıyasla önemli ölçüde büyütülmüş bir ekran ve devasa bir batarya ile donatılması bekleniyor; bu da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sızdırılan ilk bilgilere göre, gelecek olan cihaz 7 inçlik dev bir panele sahip olacak. Başka bir içeriden bilgi kaynağı ise akıllı telefonun modern bir düz OLED ekranla donatılacağını doğruluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl piyasaya sürülen Honor Power 2 modeli 6,79 inçlik düz LTPS OLED panele sahipti.

Performans ve yeni işlemci

Akıllı telefonun donanımına ilişkin bilgiler de uzmanların dikkatini çekiyor. İlk verilere göre, Honor Power 3'ün temelinde orta segmentin üst kısmına hitap eden yeni Dimensity 8600 çipinin kullanılması bekleniyor.

Bu yeni işlemcinin gelişmiş 3 nanometre üretim süreciyle üretileceği tahmin ediliyor. Güncellenmiş işlemci mimarisinin, cihazın genel performansını önemli ölçüde artırmasının yanı sıra ısı yönetimi sistemini de iyileştirmesi bekleniyor. Söz konusu çipin tanıtımının 2026 sonu veya 2027 başı olması planlanıyor, bu da akıllı telefonun piyasaya çıkış tarihleriyle tam olarak örtüşüyor.

Akıllı telefonun temel avantajı

Cihazın en önemli ve ayırt edici özelliklerinden birinin bataryası olması bekleniyor. Bataryanın tam kapasitesi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, daha önce sızdırılan haberler bu modelin markanın tarihindeki en büyük bataryalardan biriyle donatılacağını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, önceki Honor Power 2 akıllı telefonu, silikon-karbon teknolojisine dayalı tam 10.080 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılmıştı. Yeni nesil temsilcinin de enerji kapasitesi açısından kendinden önceki modelden aşağı kalmayan değerler sunması bekleniyor.

HonorHonor Power 3Dimensity 8600Akıllı TelefonOLED Ekran
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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