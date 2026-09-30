Honor yeni akıllı telefonlarını gerçek bir yapay zeka cihazı olarak tanımladı

·10·Teknoloji
Honor yeni akıllı telefonlarını gerçek bir yapay zeka cihazı olarak tanımladı

Honor, mobil pazarda bir başka önemli adım atarak yeni amiral gemisi cihazlarını resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, Honor CEO'su Li Jian, yeni Magic 9 serisi akıllı telefonların yapay zeka ile çalışan gerçek cihazlar olarak özel sertifika alan ilk parti olduğunu açıkladı. Bu tanınma, markanın yıllardır donanım, sistem düzeyinde yapay zeka ve MagicOS işletim sistemi alanında yürüttüğü kapsamlı çalışmaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket yöneticisi, gerçek yapay zekaya sahip bir cep telefonunun sadece yüklü uygulamalar bütünü veya bir arayüzden ibaret olmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konsepte göre cihaz, kullanıcının niyetlerini ve alışkanlıklarını doğru bir şekilde anlamak, uygulamalar arasında kesintisiz bir bağlantı sağlamak ve katı endüstri standartlarını karşılamak için sistem düzeyinde zekayı desteklemelidir.

MagicOS işletim sisteminin yeni evrimi

Bu sertifikasyon süreci, MagicOS 11 işletim sisteminin temelden yeniden yapılandırıldığını ve YOYO akıllı ajanının bir sonraki aşamaya geçtiğini gösteriyor. Honor, yeni yazılımını sektörde sistem düzeyinde Agent Harness ajanını ticari olarak uygulayan ilk sistem olarak sunuyor.

Ayrıca, güncellenmiş YOYO AI asistanı, basit bir sesli asistan statüsünden çıkarak birden fazla uygulama genelinde görevleri bağımsız olarak yerine getirebilen sistem düzeyinde bir akıllı ajan seviyesine ulaştı. huaweicentral yayını, tam da bu teknolojik bileşenler bütününün Magic 9 serisini gerçek yapay zeka telefonları kategorisine taşıdığını belirtiyor.

Pazardaki yapay zeka yarışı ve rekabet

Bu duyuru, mobil cihaz pazarında yapay zeka yetenekleri konusundaki rekabetin ne kadar kızıştığını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Honor yönetimi, Magic 7 cihazını sesli komutlarla kahve siparişi verme ve teslimat sürecini tamamen bağımsız olarak gerçekleştirebilen ilk akıllı telefon olarak tanıtmıştı. Ayrıca, otonomi ve mobil fotoğrafçılık yeteneklerine odaklanan Magic 9 Pro Max modeli de tanıtılmıştı.

Ancak yapay zeka tabanlı telefonlar pazarında sadece Honor değil, diğer şirketler de liderlik için mücadele ediyor. Özellikle 2026 yılının Temmuz ayında Nubia, Çin pazarında NaviX Ultra akıllı telefonunu "dünyanın ilk yapay zeka akıllı telefonu" olarak satışa sunmuştu. Aynı yaz aylarında StepFun şirketi de, çok aşamalı görevleri herhangi bir ek talep olmaksızın bağımsız olarak yerine getiren dünyanın ilk kitlesel yapay zeka ajanına sahip StepX Neo akıllı telefonunu tanıtmıştı.

HonorAkıllı TelefonYapay ZekaTeknolojiMagicOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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