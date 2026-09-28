Honor akıllı telefonlar için kompakt telefoto lensler tanıtıldı

Honor, amiral gemisi akıllı telefonları için tasarlanmış iki yeni harici telekonvertör tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihazlar, Magic 9 ve Magic 9 Pro Max modellerinin çekim yeteneklerini önemli ölçüde genişleterek mobil fotoğraf tutkunlarına profesyonel düzeyde yakınlaştırma işlevi sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni lens serisindeki ilk cihaz G200 olarak adlandırılıyor ve 200 mm odak uzaklığına sahip. Söz konusu aksesuar, tanıtılan her iki akıllı telefon modeliyle de tam uyumlu olup portre çekimleri, yakın plan kareler ve ek yakınlaştırma gerektiren diğer sahneler için oldukça kullanışlıdır.

G200 modeli ve özellikleri

Teknik özelliklerine göre G200 modeli kompakt bir gövdeye sahip olup uzunluğu sadece 81 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 88 gramdır. ixbt.com'un bildirdiğine göre, boyutları açısından bu aksesuar sıradan bir ruj ile kolayca kıyaslanabilir.

Bu nedenle kullanıcılar, çekim ekipmanlarını ağırlaştırmadan akıllı telefonları için hafif ve pratik bir eklenti olarak onu her zaman yanlarında taşıyabilirler.

Honor G500 ve uzun mesafeli çekim

Daha güçlü ve uzun mesafeler için bir çözüm olarak Honor G500 telekonvertör tanıtıldı. Bu cihaz, Magic 9 Pro Max akıllı telefonunun 85 mm'lik ana kamerasının özelliklerini 5,88 kat artırıyor.

Sonuç olarak kullanıcılar, 500 mm eşdeğerinde bir odak uzaklığı elde ediyor. Açıklanan verilere göre bu destek sistemi, 14.000 mm'ye kadar odak uzaklığında çekim yapma imkanı tanıyor.

Bu gelişmiş aksesuar; özellikle konserler, büyük spor müsabakaları ve doğada vahşi yaşamı fotoğraflamayı seven profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için tasarlanmıştır.