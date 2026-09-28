Honor akıllı telefonlar için kompakt telefoto lensler tanıtıldı

·5·Teknoloji
Honor akıllı telefonlar için kompakt telefoto lensler tanıtıldı

Honor, amiral gemisi akıllı telefonları için tasarlanmış iki yeni harici telekonvertör tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihazlar, Magic 9 ve Magic 9 Pro Max modellerinin çekim yeteneklerini önemli ölçüde genişleterek mobil fotoğraf tutkunlarına profesyonel düzeyde yakınlaştırma işlevi sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni lens serisindeki ilk cihaz G200 olarak adlandırılıyor ve 200 mm odak uzaklığına sahip. Söz konusu aksesuar, tanıtılan her iki akıllı telefon modeliyle de tam uyumlu olup portre çekimleri, yakın plan kareler ve ek yakınlaştırma gerektiren diğer sahneler için oldukça kullanışlıdır.

G200 modeli ve özellikleri

Teknik özelliklerine göre G200 modeli kompakt bir gövdeye sahip olup uzunluğu sadece 81 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 88 gramdır. ixbt.com'un bildirdiğine göre, boyutları açısından bu aksesuar sıradan bir ruj ile kolayca kıyaslanabilir.

Bu nedenle kullanıcılar, çekim ekipmanlarını ağırlaştırmadan akıllı telefonları için hafif ve pratik bir eklenti olarak onu her zaman yanlarında taşıyabilirler.

Honor G500 ve uzun mesafeli çekim

Daha güçlü ve uzun mesafeler için bir çözüm olarak Honor G500 telekonvertör tanıtıldı. Bu cihaz, Magic 9 Pro Max akıllı telefonunun 85 mm'lik ana kamerasının özelliklerini 5,88 kat artırıyor.

Sonuç olarak kullanıcılar, 500 mm eşdeğerinde bir odak uzaklığı elde ediyor. Açıklanan verilere göre bu destek sistemi, 14.000 mm'ye kadar odak uzaklığında çekim yapma imkanı tanıyor.

Bu gelişmiş aksesuar; özellikle konserler, büyük spor müsabakaları ve doğada vahşi yaşamı fotoğraflamayı seven profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için tasarlanmıştır.

HonorAkıllı TelefonKameraLensTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Magic 9 Pro Max kamera özellikleri tanıtıldıHonor Magic 9 Pro Max kamera özellikleri tanıtıldı10 Eylül 00:50Honor Magic9 Pro Max amiral gemisi 8800 mAh batarya ile geliyorHonor Magic9 Pro Max amiral gemisi 8800 mAh batarya ile geliyor9 Eylül 18:28Honor Magic 9 Pro amiral gemisi çift 200 MP kamera ile geliyorHonor Magic 9 Pro amiral gemisi çift 200 MP kamera ile geliyor31 Ağustos 19:27Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldıHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mAh bataryalı amiral gemisi tanıtıldıBugün 17:59Honor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyorHonor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyorDün 15:58Honor Magic 9 Pro Max amiral gemisi 10.000 nit parlaklığa sahip bir ekrana sahip olacakHonor Magic 9 Pro Max amiral gemisi 10.000 nit parlaklığa sahip bir ekrana sahip olacak26 Eylül 23:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti
iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti