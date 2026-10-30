Tarihteki en büyük soygun: Binance borsasından 6,3 milyar dolar çalındı

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarihindeki en benzeri görülmemiş güvenlik ihlalini resmen doğruladı. Siber saldırı sonucunda platformdan yaklaşık 6,3 milyar ABD doları değerinde dijital varlık çalındı.

Uluslararası haber ajansları ve sektör analistleri bu olayı kripto para ve finans dünyası tarihindeki en büyük soygun olarak nitelendiriyor. Olağanüstü durum nedeniyle borsa, güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar tüm hesaplara para yatırma ve para çekme işlemlerini geçici olarak tamamen durdurdu.

Saldırı nasıl gerçekleştirildi?

İlk soruşturma verileri, siber suçluların sisteme nasıl sızdığını ortaya çıkardı:

Mühendis dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi: Saldırıya, şirketin DevOps mühendislerinden birinin kişisel dizüstü bilgisayarının virüs kapması neden oldu;

İç konteynere erişim: Bu sayede hackerlar, iç servis konteynerine yetkisiz erişim sağladı ve büyük miktarda fon transferi işlemlerini başlattı;

Çalınan varlıklar: Blokzincir analistlerinin belirttiğine göre, soygun sırasında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin , 900 milyon dolarlık Ethereum ve çok büyük miktarda USDT ve USDC stablecoin'i ele geçirildi;

Kuzey Kore izi: TRM Labs siber güvenlik uzmanları, saldırıyı Kuzey Kore'nin özel elit hacker grubu olan TraderTraitor ile ilişkilendiriyor.

3 milyar dolar donduruldu: Kullanıcıların fonları güvende mi?

Kripto borsa yönetimi, olayın etkilerini hafifletmek ve kullanıcıları sakinleştirmek amacıyla hızlı bir açıklama yaptı:

Anahtarların güvenliği: Yönetim, cüzdanların özel anahtarlarının (private keys) sızmadığını ve müşterilerin ana varlıklarının tamamen güvende olduğunu bildirdi;

Varlıkların dondurulması: Sektör ortakları ve büyük stablecoin ihraççıları (Tether ve Circle) ile kurulan acil iletişim sonucunda, çalınan fonların yaklaşık 3 milyar doları doğrudan blokzincir üzerinde donduruldu ;

Zararı karşılama garantisi: Binance tüm kayıpları tamamen karşılayacak. Oluşan diğer zararları ödemek için platform, kendi iç sigorta rezerv fonu olan SAFU ve kişisel finansal rezervlerini tamamen seferber edecek.

Borsa sorunu kendi kaynaklarıyla çözeceğini açıklamış olsa da, bu ölçekteki bir siber saldırı, küresel kripto piyasasına ve dijital varlık güvenlik sistemine olan güveni bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiriyor.