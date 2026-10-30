Ana sponsorun ayrılmasının ardından: Taşkent Belediye Başkanlığı Paxtakor'a 5 milyar som ayırıyor

Taşkent Belediye Başkanlığı bünyesindeki Taşkent Şehir Kalkınma Fonu kaynaklarından, başkentin Paxtakor futbol kulübüne 5 milyar som tutarında mali destek sağlanması planlanıyor. Söz konusu girişime ilişkin ilgili karar 29 Ekim 2026 tarihinde kabul edildi.

Bu mali destek, takımın ana sponsoru ile yaşanan beklenmedik durum ve kulüp çevresindeki gelişmelerin ardından hayata geçirilmektedir.

Kulübe fon sağlama süreci şu şekilde ilerlemiştir:

Paxtakor kulübünün yerel bütçe ve fon desteğine ihtiyaç duymasına, kulüp çevresindeki son olaylar neden olmuştur:

İş birliğinin sonlandırılması: Daha önce başkentin eski belediye başkanı ve iş insanı Jahongir Ortiqxo‘jayev, kulüple olan iş birliğini sonlandırdığını açıklamıştı;

Hakem kararları ve tartışma: Edinilen bilgilere göre, tartışmalı bir maçtaki hakem kararlarının ardından ana sponsor faaliyetlerini durdurma kararı almış ve sonuç olarak takım büyük bir mali destek kaynağından mahrum kalmıştı;