Ana sponsorun ayrılmasının ardından: Taşkent Belediye Başkanlığı Paxtakor'a 5 milyar som ayırıyor

·86·Spor
Ana sponsorun ayrılmasının ardından: Taşkent Belediye Başkanlığı Paxtakor'a 5 milyar som ayırıyor

Taşkent Belediye Başkanlığı bünyesindeki Taşkent Şehir Kalkınma Fonu kaynaklarından, başkentin Paxtakor futbol kulübüne 5 milyar som tutarında mali destek sağlanması planlanıyor. Söz konusu girişime ilişkin ilgili karar 29 Ekim 2026 tarihinde kabul edildi.

Bu mali destek, takımın ana sponsoru ile yaşanan beklenmedik durum ve kulüp çevresindeki gelişmelerin ardından hayata geçirilmektedir.

Girişimin detayları ve karar mekanizması

Kulübe fon sağlama süreci şu şekilde ilerlemiştir:

  • Resmi teklif: Taşkent Belediye Başkan Yardımcısı D. Hudaybergenov, Taşkent Şehir Kalkınma Fonu'ndan 5.000.000.000 somun Paxtakor futbol kulübünün banka hesabına aktarılması için teklif sunmuştur;

  • Konseyin değerlendirmesi: Söz konusu mali girişim, onay için Tashkent Invest Şirketi A.Ş.'nin denetim kuruluna sunulmuştur;

  • Amaç: Tahsis edilen fon, kulübün cari giderlerini karşılamak, mali istikrarını korumak ve müsabakalara kesintisiz katılımını sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Mali desteğin nedeni: Ana sponsor ile vedalaşma

Paxtakor kulübünün yerel bütçe ve fon desteğine ihtiyaç duymasına, kulüp çevresindeki son olaylar neden olmuştur:

  • İş birliğinin sonlandırılması: Daha önce başkentin eski belediye başkanı ve iş insanı Jahongir Ortiqxo‘jayev, kulüple olan iş birliğini sonlandırdığını açıklamıştı;

  • Hakem kararları ve tartışma: Edinilen bilgilere göre, tartışmalı bir maçtaki hakem kararlarının ardından ana sponsor faaliyetlerini durdurma kararı almış ve sonuç olarak takım büyük bir mali destek kaynağından mahrum kalmıştı;

  • Kulübün konumu: Özbekistan'ın en çok kupa kazanan ve önde gelen kulüplerinden biri olan Paxtakor'un zor durumda kalmaması için şehir yönetimi geçici bir mali yardım paketi oluşturdu.

Taşkent Şehir Fonu tarafından ayrılan 5 milyar som, kulübün ulusal şampiyona ve uluslararası arenadaki önemli maçları öncesinde takım içindeki ortamı istikrara kavuşturmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.

PaxtakorTaşkent Belediye BaşkanlığıTashkent Invest ŞirketiJahongir Ortiqxo‘jayevÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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