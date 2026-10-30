Çin'de bir erkek eşine sarılınca kadının beş kaburgası kırıldı (video)

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir erkek, eşine sarıldığı sırada kadının beş kaburgası kırıldı ve birinde çatlak oluştu. Doktorlar, buna kadında tespit edilen şiddetli osteoporozun neden olduğunu belirtti. Konuyla ilgili haberi The Times of India aktardı.

Edinilen bilgilere göre kadın, eşine üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine Wang soyadlı erkek onu kucakladı. O anda kemik kırılmasına benzer bir ses duyuldu ve kadın şiddetli acıdan iki büklüm oldu.

Başlangıçta kadın yaralanmasını ciddi sanmadı ancak ertesi gün hastaneye başvurdu. Bilgisayarlı tomografi incelemesinde beş kaburgasının kırıldığı, birinin ise çatladığı belirlendi. Doktorlar cerrahi müdahaleye gerek olmadığını belirterek ilaç, ağrı kesici tedaviler ve dinlenme önerdi.

Doktorların açıklamasına göre kadında kemikleri kırılgan hale getiren şiddetli osteoporoz vardı. Bu nedenle normal bir fiziksel baskı bile kaburgaların kırılmasına yol açmış olabilir.

Kadının eşi, eşinin kilosunun 45-50 kilogram civarında olduğunu, sık sık diyet yaptığını ve beslenmesini kısıtladığını belirtti. Ayrıca kadının güneş ışığından da az faydalandığı ifade edildi.

Uzmanlar, özellikle osteoporoz hastası olan kişilere sarılırken dikkatli olunması, göğüs kafesinin sertçe sıkılmaması ve kişinin aniden havaya kaldırılmaması gerektiğini vurguladı.