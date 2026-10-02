Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü

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Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü

ixbt.com'un haberine göre, modern bir yapay zeka modeli, 217 yıldır çözülemeyen tarihi bir gizemi aydınlattı. GPT-6 Astra adlı sistem, Napolyon Bonapart dönemine ait gizli bir Fransız dairesindeki karmaşık şifreyi sadece altı saat içinde tamamen deşifre ederek içeriğini ortaya çıkardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu olan, 1809 baharında, Avusturya işgalinden yaklaşık iki hafta önce Fransız komutan Auguste de Marmont'a gönderilen gizli bir mektuptur. Bu belge, Cryptiana araştırma projesinin uzun yıllardır çözülemeyen arşiv kayıtlarında yer alıyordu. Mektup, bir dizi düz Fransızca metin ile rakamlar, harfler ve özel sembollerin kombinasyonundan oluşan 24 satırdan oluşuyor.

Deneyin detaylarını araştırmacı Carter Church açıkladı. Church'e göre, GPT-6 Astra sistemine belgenin bir fotoğrafı ve tek bir özel komut (prompt) verildi. Ardından sinir ağı, altı saat boyunca el yazısındaki yaklaşık 1300 karakteri bağımsız olarak tanıdı ve tarihi kaynaklardan kısmi şifreleme anahtarını buldu.

Tarihsel bağlam ve otomatik analiz

Kalan karakterleri geri yüklemek için yapay zeka, matematiksel optimizasyon yöntemi olan simülasyon tekniğine dayalı kendi algoritmasını yazıp çalıştırdı. Kriptoanaliz sürecinde model, o döneme ait diğer yazışmaları da inceledi ve elde edilen verileri tarihsel bağlamla karşılaştırdı. İlginç bir şekilde, çalışma sırasında yapay zeka belgedeki tarihte olası bir hata olduğunu da tespit etti.

Uzmanlar, bu şifrenin modern kriptografik standartlara göre çok karmaşık sayılmadığını belirtiyor. Ancak deneyin temel önemi, sürecin tamamen otonom olmasıydı. Tek bir sistem; antik el yazısını tanımlama, tarihsel verileri arama, kriptoanaliz yapma, yazılım kodu yazma ve dönem bağlamını dikkate alarak sonucu doğrulama işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Tarihte yeni bir sayfa

Bu şifreli verinin çözülmesiyle, 1865 yılında yayımlanan Napolyon'un anılarında yarım kalan bir emir parçası da tamamlandı. Napolyon'un eserinde mareşalin "bir avuç..." tarafından durdurulmaması gerektiği belirtilirken, gizemli dairede bu ifadenin "...kalabalık güruh" kelimeleriyle devam ettiği anlaşıldı.

Deney başarıyla sonuçlandıktan sonra, Cryptiana projesi uzmanı Satoshi Tomokiyo elde edilen sonucun doğruluğunu kabul etti. Ardından tarihi belge resmen çözülmüş ve açılmış arşivler kategorisine alındı. Bu tür teknolojilerin kullanımının, gelecekte insanlık tarihindeki çözülmemiş gizemleri aydınlatmada önemli bir adım olması bekleniyor.

YapayZekaTarihiŞifreNapolyonGPT-6AstraKriptoanaliz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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