Ünlü boksör Edgar Berlanga ağır suçlamalarla tutuklandı

·7·Dünya
Ünlü boksör Edgar Berlanga ağır suçlamalarla tutuklandı

Profesyonel boks dünyasında yeni bir skandal patlak verdi. Amerikalı ünlü boksör, 29 yaşındaki Edgar Berlanga ABD'nin Florida eyaletinde iki ayrı ağır yaralama suçlamasıyla kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.

Saygın "Boxing Scene" yayın organının haberine göre, sporcunun suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, sporcunun parlak kariyerini tamamen sona erdirebilir.

Olayın detayları ve mahkemenin belirlediği kefalet bedeli

Soruşturma makamları ve polis raporuna göre olayların gelişimi şu şekilde:

  • Gözaltı ve tarihler: Berlanga, 26 Ekim'de Lakeland şehir polisi tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalar, 18 Ekim'de meydana gelen talihsiz olayla doğrudan bağlantılıdır;

  • Suçlamanın içeriği: Soruşturma belgelerinde, boksörün ağırlaştırıcı nedenlerle vatandaşlara ciddi bedensel zarar verdiği kaydedilmiştir;

  • Kefalet bedeli: Salı günü yapılan ilk duruşmada mahkeme, boksörün tutuksuz yargılanması için kefalet bedelini 16 bin ABD doları olarak belirledi;

  • Duruşma tarihi: Söz konusu ceza davasıyla ilgili ana ön duruşma 17 Kasım tarihine ertelenmiş olup, Berlanga'nın kendisine yöneltilen ağır suçlamalara karşı resmi savunmasını yapması bekleniyor.

Ringdeki başarı ve beklenmedik düşüş

Edgar Berlanga, bu suç skandalından önce kariyerinin zirvesindeydi:

  • Son maçtaki nakavt: Son maçını bu yılın Temmuz ayında New York'ta düzenlenen Zuffa Boxing 9 turnuvasının ana karşılaşmasında yapmıştı;

  • Butler zaferi: O gece Steven Butler'a karşı zorlu bir mücadele vermiş, 7. rauntta rakibini teknik nakavtla yenerek parlak bir galibiyet elde etmişti;

  • Kaderin sınavı: Üst üste aldığı galibiyetlerle hayranların dikkatini çeken boksörün suçlu olup olmadığı ve ringe dönme ihtimali, artık tamamen 17 Kasım'da başlayacak mahkeme heyetinin kararına bağlı.

ABD spor camiasında şiddet ve fiziksel güç kullanımıyla ilgili olaylara yasaların çok sert cezalar uyguladığı göz önüne alındığında, Berlanga'yı hayatının en zorlu "raundu" bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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