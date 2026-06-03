Binance Borsası NFT Desteğini Sonlandırıp Cüzdana Taşıyor

Kripto para borsası Binance, platformasındaki değiştirilemez token (NFT) desteğini sonlandıracağını ve NFT yönetimini kendi kişisel cüzdanı olan Binance Wallet'a taşıyacağını duyurdu. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu değişiklik kullanıcılara Web3 ve merkeziyetsiz özellikleri kullanmada daha fazla kolaylık sağlayacak. Cointelegraph.com haber veriyor.

NFT sahipleri, transfer edilebilir tokenlerini 3 Temmuz'a kadar platformdan çekmelidir; bu tarihten sonra erişim kapatılacaktır. Transfer edilemeyen NFT sahipleri için ise Binance Academy, kurs tamamlama sertifikasını PDF olarak sunacaktır. Bu karar, birçok borsanın NFT alanından uzaklaşıp tokenize varlıklar gibi diğer alanlara odaklandığını göstermektedir.

Binance, bu süreçte kullanıcıları desteklemek amacıyla NFT çekim ücretlerini karşılamaya yönelik iki tür kampanya başlattı. Birinci kampanya genel NFT'ler için, ikincisi ise Cristiano Ronaldo (CR7) koleksiyonuna ait tokenler için geçerlidir. Borsa, 100.000'e kadar kullanıcıyı seçecek ve her birine 1 USDC tutarında tazminat ödeyecektir.

NFT piyasası son zamanlarda belirgin bir düşüş yaşıyor. CryptoPunks gibi önde gelen koleksiyonlar bile 2022 yazındaki en yüksek seviyelerine geri dönemedi. Binance'den önce Kraken borsası ve OpenSea pazar yeri de BNB Smart Chain ağındaki NFT desteğini sonlandırmıştı.