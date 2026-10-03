Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları

·8·Teknoloji
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları

3 Ekim itibarıyla, Taşkent'teki Malika pazarında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları belli oldu. Cihazlar, eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında, depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre farklı fiyatlarla satılmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonları:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1.589 dolar
• Glacier — 1.599 dolar
• Black — 1.629 dolar
• Burgundy — 1.649 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.819 dolar
• Silver — 1.799 dolar
• Glacier — 1.819 dolar
• Burgundy — 1.899 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.099 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.099 dolar
• Burgundy — 2.179 dolar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.749 dolar

SIM+eSIM versiyonları:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Silver — 1.589 dolar
• Glacier — 1.619 dolar
• Black — 1.699 dolar
• Burgundy — 1.699 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1.929 dolar
• Black — 1.929 dolar
• Silver — 1.899 dolar
• Burgundy — 2.069 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.179 dolar
• Silver — 2.149 dolar
• Burgundy — 2.249 dolar
• Glacier — 2.199 dolar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.749 dolar

Belirtildiği üzere, akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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