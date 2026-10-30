İnternet üzerinden koku göndermek mümkün mü?

·78·Teknoloji
İnternet üzerinden koku göndermek mümkün mü?

Bilim insanları, kokuları dijital veriye dönüştürerek internet üzerinden iletmeyi ve başka bir cihaz yardımıyla yeniden oluşturmayı sağlayan Scentronic sistemini test etti.

ABD'deki Ohio State University ve Çin'deki Zhejiang Laboratory araştırmacıları tarafından geliştirilen teknoloji, elektronik bir «burun» yardımıyla kokuları algılıyor. AI tabanlı sistem, elde edilen verileri analiz ederek internet üzerinden başka bir cihaza gönderiyor. Alıcı cihaz ise ilgili aromatik maddeleri salgılayarak kokuyu yeniden oluşturuyor.

Şimdilik Scentronic; bira, pasta, kahve, portakal ve kırmızı şarap olmak üzere beş farklı kokuyu algılaması için eğitildi. Yani sistem, her kokuyu tam ve eksiksiz bir şekilde kopyalayamıyor.

Deneylerde katılımcılar, cihazın oluşturduğu kokuları tek başına sunulduğunda yaklaşık %73, iki kokunun karışımı verildiğinde ise %71 oranında doğru tahmin etti.

Uzmanlar, gelecekte bu teknolojinin sanal ve artırılmış gerçeklik sistemlerinde, internet mağazalarında ürün kokusunu uzaktan değerlendirmede ve tıbbi muayenelerde kullanılabileceğini belirtiyor.

Buna rağmen Scentronic, şu an için bilimsel araştırma aşamasında olan bir prototiptir. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılması için daha fazla kokuyu algılaması, karmaşık koku karışımlarını ayırt etmesi ve bunları daha hassas bir şekilde yeniden oluşturması gerekiyor.

ScentronicYapay ZekaOhio State UniversityZhejiang LaboratoryTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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