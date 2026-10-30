Rusya'da bir erkeğin göz dokusunda bitki tohumu filizlendi

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde doktorlar, 42 yaşındaki bir erkeğin gözünde filizlenen bir bitki tohumunu çıkardı. Tohum, adamın gözünde yaklaşık dört ay boyunca kalmıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Maksim Slepsov yaz aylarında Abyysky bölgesindeki bir ormandayken gözüne ağaç dalı çarptı. Ardından gözü kızarmaya ve iltihaplanmaya başladı. Adam gözüne giren odun parçasını çıkarmış olsa da, küçük tohum dokunun içinde kalmıştı.

Sonraki dört ay boyunca gözünde ağrı, iltihaplanma, baş ağrısı ve göz içi basıncında artış görüldü. Sonunda Yakutsk şehrindeki Cumhuriyet Oftalmoloji Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sırasında doktorlar, tohumun gözün beyaz kısmını kaplayan ince zarın altında filizlenip kök saldığını tespit etti. Göz doktoru Yelizaveta Karpova, lokal anestezi altında enjeksiyon iğnesi yardımıyla tohumu çıkardı. Kökün uzunluğu yaklaşık 3 milimetreye ulaşmıştı.

Doktor, zamanında tedavi edilmemesi durumunda bu durumun korneada yaralara ve hatta görme kaybına yol açabileceğini belirtti. Ameliyat sonrası adamın durumu iyileşti ve baş ağrıları geçti.