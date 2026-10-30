Rusya'da bir erkeğin göz dokusunda bitki tohumu filizlendi

·10·Dünya
Rusya'da bir erkeğin göz dokusunda bitki tohumu filizlendi

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde doktorlar, 42 yaşındaki bir erkeğin gözünde filizlenen bir bitki tohumunu çıkardı. Tohum, adamın gözünde yaklaşık dört ay boyunca kalmıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Maksim Slepsov yaz aylarında Abyysky bölgesindeki bir ormandayken gözüne ağaç dalı çarptı. Ardından gözü kızarmaya ve iltihaplanmaya başladı. Adam gözüne giren odun parçasını çıkarmış olsa da, küçük tohum dokunun içinde kalmıştı.

Sonraki dört ay boyunca gözünde ağrı, iltihaplanma, baş ağrısı ve göz içi basıncında artış görüldü. Sonunda Yakutsk şehrindeki Cumhuriyet Oftalmoloji Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sırasında doktorlar, tohumun gözün beyaz kısmını kaplayan ince zarın altında filizlenip kök saldığını tespit etti. Göz doktoru Yelizaveta Karpova, lokal anestezi altında enjeksiyon iğnesi yardımıyla tohumu çıkardı. Kökün uzunluğu yaklaşık 3 milimetreye ulaşmıştı.

Doktor, zamanında tedavi edilmemesi durumunda bu durumun korneada yaralara ve hatta görme kaybına yol açabileceğini belirtti. Ameliyat sonrası adamın durumu iyileşti ve baş ağrıları geçti.

YakutistanYakutskOftalmolojiMaksim SlepsovRusya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandı5 Ekim 10:21Tıp dünyasında nadir bir vaka: Bir gencin göz çukurunda dişler nasıl gelişti?Tıp dünyasında nadir bir vaka: Bir gencin göz çukurunda dişler nasıl gelişti?17 Ekim 09:33Tayland ormanlarında yeraltında yetişen "Şeytan Çiçeği" keşfedildiTayland ormanlarında yeraltında yetişen "Şeytan Çiçeği" keşfedildi8 Eylül 18:18Dünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandı5 Ekim 14:49Tayvanlı erkek, robot süpürgeyle yakaladığı ihanet sonrası hapis cezası aldıTayvanlı erkek, robot süpürgeyle yakaladığı ihanet sonrası hapis cezası aldı24 Ekim 00:07Üç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulunduÜç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulundu14 Ekim 18:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor
Ganalı sahte peygamber insanlığı kurtarmak için gemiler inşa ediyor