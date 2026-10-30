Türkiye'nin ünlü Kapadokya kayası turistlerin üzerine çöktü, can kayıpları var (video)

Türkiye'nin dünyaca ünlü ana turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, şiddetli ve uzun süreli yağışlar sonucu korkunç bir doğal felaket meydana geldi. Bölgenin simgesi olan 'peri bacaları' (fairy chimney) adlı eşsiz kaya oluşumlarından birinin devasa bir kısmı insanların üzerine çöktü.

29 Ekim 2026 tarihinde yerel saatle yaklaşık 15:15 sularında gerçekleşen bu felaket, turistler ve yerel halk arasında can kayıplarına yol açtı.

Faciada detaylar ve kurbanlar

Göreme Milli Parkı bölgesinde meydana gelen üzücü olayla ilgili şu bilgiler açıklandı:

Olay yeri: Çökme, Göreme Milli Parkı'ndaki açık hava müzesinin girişinde, turistlerin yoğun olduğu bir yürüyüş yolu ve otopark yakınında gerçekleşti;

Kurbanlar ve yaralılar: Volkanik tüften oluşan ağır kaya parçalarının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti , en az 5 kişi çeşitli derecelerde yaralandı;

Kimlikler: Resmi verilere göre, hayatını kaybedenlerden ikisinin Türk vatandaşı, birinin ise yabancı bir turist olduğu belirlendi.

Kaya çökmesine ne sebep oldu?

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök olayla ilgili bir açıklama yaparak olayın nedenlerini açıkladı:

Yağış faktörü: Uzmanların ve yönetimin vardığı sonuca göre, asırlık kaya yapılarının yumuşayıp çökmesine bölgede son günlerde görülen aşırı şiddetli ve aralıksız yağmurlar neden oldu;

Kurtarma operasyonu: Şu anda olay yerinde kurtarma ekipleri, köpekli arama timleri ve sağlık ekipleri enkazı kaldırma ve taşların altında başka insanların olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcak hava balonu uçuşları geçici olarak durduruldu

Kapadokya'da devam eden olumsuz hava koşulları bölgenin ana turizm faaliyetlerini de ciddi şekilde etkiledi:

Uçuşlar iptal edildi: Şiddetli rüzgar ve aralıksız yağış riski nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve 29-30 Ekim tarihlerinde ünlü geleneksel sıcak hava balonu uçuşları tamamen iptal edildi;

Turistlere uyarı: Yerel yönetim, doğal anıtlar ve açık kayalık alanlarda dolaşan ziyaretçileri tedbirli olmaya ve tehlikeli bölgelere yaklaşmamaya çağırıyor.

Volkanik kayaçların yumuşak yapısı nedeniyle oluşan Kapadokya'nın eşsiz rölyefinin, şiddetli yağışlar sırasında aşınma riski yüksek noktalardan biri olduğu bir kez daha ortaya çıktı.