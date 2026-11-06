Tekil uygulamalar dönemi sona mı eriyor? Telegram sohbetlerinde doğrudan çalışan yeni özellik

Telegram ekibi, uygulamanın 13.2 güncellemesinde programlama ve dijital hizmetler dünyasında gerçek bir dönüm noktası olması beklenen HTMLBubbles adlı yeni bir özelliği resmen tanıttı. Bu teknolojik yenilik sayesinde kullanıcılar, artık herhangi bir web sayfası veya ek pencere açmadan, doğrudan sohbet mesajlarının içinde HTML, CSS ve JavaScript tabanlı interaktif öğeleri anında çalıştırabilirler.

Bu güncelleme, Telegram'ın basit bir mesajlaşma uygulaması statüsünden çıkıp, günlük hayatın tüm alanlarını kapsayan devasa bir «süper uygulama»ya (SuperApp) dönüşme sürecini daha da hızlandırıyor.

Telegram nasıl dijital hizmetlerin merkezi haline geldi?

Son zamanlarda sohbetler ve gruplar sadece bir iletişim alanı değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir iş ve eğlence ekosistemine dönüştü. Bu evrim 4 ana yönde açıkça görülmektedir:

Oyunlar ve Web3 fenomeni: Notcoin, Hamster Kombat, Blum gibi mini uygulamalar milyonlarca insanı kendine çekti. Kullanıcılar uygulamadan çıkmadan oyun oynama, kripto para kazanma ve kendi dijital varlıklarını yönetme imkanına sahip oldular;

E-ticaret ve hizmetler: Mağazalar ve servis noktaları için karmaşık web siteleri veya ayrı mobil uygulamalar oluşturmaya gerek kalmadı. Sohbet içinde yemek siparişi vermek, taksi çağırmak, kıyafet ve teknoloji alışverişi yapmak ve bilet rezervasyonu yapmak mümkün;

Ödemeler ve TON ekosistemi: Mesajlaşma uygulamasına tam entegre edilmiş sanal cüzdan (Wallet) ve TON blok zinciri, birkaç saniye içinde dahili ödemelerin yapılmasını sağlıyor. Dijital ürün satışı için özel olarak sunulan Telegram Stars (Yıldızlar) sistemi ise finansal süreçleri daha da basitleştirdi;

İş ve verimlilik araçları (Utilities): Görev yöneticileri (Task managers), interaktif takvimler, anketler ve yapay zeka (AI) asistanları doğrudan iletişim penceresinde çalışarak iş verimliliğini artırıyor.

Kullanıcılar ve işletmeler için ne gibi avantajları var?

Mesajlaşma uygulamasının yeni özellikleri, dijital pazar katılımcıları için büyük kolaylıklar sunuyor:

Hız ve hafıza tasarrufu: Akıllı telefon hafızasını doldurarak onlarca farklı uygulamayı indirmeye gerek yok; tüm gerekli işlevler tek bir uygulama içinde anında açılır;

İşletmeler için tasarruflu çözüm: iOS veya Android için ayrı pahalı yazılımlar geliştirmek ve bunları tanıtmak yerine, Telegram içinde mini uygulama oluşturmak hem daha ucuza mal olur hem de hazır bir kitle sağlar.

Şu anda kendiniz için en çok hangi Telegram mini uygulamalarını ve botlarını kullanıyorsunuz?