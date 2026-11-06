Türkiye'de yoldaki araçlara ateş açan saldırgan 8 kişinin ölümüne neden oldu

·8·Dünya
Türkiye'de yoldaki araçlara ateş açan saldırgan 8 kişinin ölümüne neden oldu

Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinde gerçekleştirilen vahşi silahlı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. 5 Kasım 2026 tarihinde ilin birçok yerleşim yerinde rastgele ateş açan saldırgan, kısa süre içinde sivilleri ve yolcuları hedef aldı.

Olayın ardından kolluk kuvvetleri iki il genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Durdurulan araçlar ve rastgele ateş: Olayın detayları

Türkiye'nin İhsaniye ilçesi, Ayazini, Kayı ve Yukarıtandır köylerinde yaşanan kanlı olayın detayları kamuoyunu sarstı:

  • Kurbanlar ve yaralılar: Saldırgan av tüfeğiyle insanlara rastgele ateş açtı. Sonuç olarak, aralarında yerel bir okulun iki kadın öğretmeninin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

  • Yoldaki tuzak: Suçlu, karayolunda seyreden araçları zorla durdurarak içindeki masum yolculara doğrudan ateş açtı. Kurbanların cesetleri üç farklı araç içerisinde bulundu.

Başka bir aracı gasp etti ve çamura saplandı: Katilin yakalanması

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren 30 yaşındaki erkek kaçmaya çalıştı ancak hareketi uzun sürmedi:

  • Komşu ile kaçış: Şüpheli, facianın hemen ardından kırmızı bir minibüsle komşu Eskişehir iline kaçmaya çalıştı.

  • Silahlı tehdit ve çamur tuzağı: Kaçış sırasında silah zoruyla başka bir aracı gasp etti, ancak araç çamura saplanınca yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

  • Çatışma ve yakalama: Polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yaşanan silahlı çatışmanın ardından saldırgan sağ olarak etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Soruşturma ve medyaya getirilen geçici kısıtlama

Şu anda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu vahşi suçun gerçek nedenlerini ve motivasyonlarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir.

Yargı organları, soruşturmanın gizliliği, kamu güvenliğinin sağlanması ve mağdur yakınlarının korunması amacıyla bu facianın medya organlarında haberleştirilmesine yönelik resmi geçici kısıtlama getirdi.

AfyonkarahisarTürkiyeİhsaniyeEskişehirAsayiş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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