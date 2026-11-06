Türkiye'de yoldaki araçlara ateş açan saldırgan 8 kişinin ölümüne neden oldu

Kurbanlar ve yaralılar: Saldırgan av tüfeğiyle insanlara rastgele ateş açtı. Sonuç olarak, aralarında yerel bir okulun iki kadın öğretmeninin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.