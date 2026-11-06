Özbekistan milli takımı atıcılık dünya şampiyonasında ilk madalyasını kazandı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen prestijli atıcılık dünya şampiyonası, Özbekistan spor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) basın servisine göre, ülkemiz milli takımı bu spor dalında dünya şampiyonaları tarihindeki ilk madalyasını kazandı.

Tarihi başarı, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında kaydedildi.

Heyecanlı final ve ilk üç sıralaması

Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev ve Muhammad Kamolov'dan oluşan Özbekistan takımı, final müsabakalarında yüksek isabet ve azim sergiledi:

Podyum mücadelesi: Atıcılarımız toplamda 1738 puan toplayarak dünya şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu;

Ek göstergelerin dramatik etkisi: Müsabakada gümüş madalya kazanan Güney Kore milli takımı da atıcılarımız gibi 1738 puan topladı. Ancak yönetmelik gereği, ek göstergeler (merkez vuruş sayısı) bakımından Koreliler üstün gelerek podyumun ikinci basamağında yer aldı;

Altın madalya sahibi: Müsabaka birinciliği 1755 puan toplayan Çin milli takımının oldu.

Final sonuçları:

Çin — 1755 puan; Güney Kore — 1738 puan; Özbekistan — 1738 puan.

Bu tarihi bronz madalya, Özbek atıcılık spor okulunun dünya arenasında rekabet gücünün giderek arttığını bir kez daha kanıtladı.