Google, Gemini Omni 1.2 Flash modelini tanıttı

Google, video oluşturma için tasarlanan Gemini Omni 1.2 Flash AI modelini tanıttı. Google'ın resmi bloguna göre yeni model, 15 saniyeye kadar videolar oluşturma, hazır klipleri sohbet yoluyla düzenleme ve görüntülerdeki detayları tutarlı bir şekilde koruma yeteneklerine sahip.

Yeni model, önceki Omni 1.1 sürümüne kıyasla daha uzun videolar oluşturabiliyor. Önceki sürümde klip süresi 10 saniye ile sınırlıyken, artık 3 saniyeden 15 saniyeye kadar olan videolar bir saniyelik adımlarla belirlenebiliyor.

Modelin temel yetenekleri:

• Video düzenleme: Kullanıcı, hazır bir klibi baştan oluşturmadan sohbet sırasında üzerinde değişiklik yapabilir. Örneğin arka planı değiştirmek, aydınlatmayı ayarlamak veya görüntü formatını uyarlamak mümkündür.

• Detayları koruma: Model, verilen örnekteki karakterleri, kıyafetleri, ürün ambalajlarını ve marka renklerini videonun başından sonuna kadar tutarlı tutmaya çalışır.

• Doğal konuşma: Birden fazla karakterin yer aldığı sahnelerde seslerin doğru dağıtılması, dudak hareketlerinin konuşmaya uyarlanması ve sohbetin daha doğal oluşturulması gibi özellikler iyileştirildi.

• Kamera hareketleri: Kesintisiz kamera hareketleri, yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi efektler daha az kesintiyle oluşturulabiliyor.

Google, yeni modelin fiyatını da düşürdü. Gemini Omni 1.2 Flash ile 720p kalitesinde bir saniyelik video oluşturmanın maliyeti 0,07 dolar. Bu, önceki sürüme göre yüzde 30 daha ucuz.

Model, Gemini API ve Google Cloud platformlarında genel kullanıma açıldı. Ayrıca Google Vids, Flow, Gemini uygulaması ve Google Ads hizmetlerine de kademeli olarak entegre ediliyor.