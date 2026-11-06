Dünyada 29 adet: iPhone Duo için 100.000 dolarlık en lüks tasarım tanıtıldı

Lüks akıllı telefonlar ve nadir aksesuarlar yaratmasıyla tanınan ünlü Caviar markası, bir başka sansasyonel prömiyerle karşımıza çıktı. Şirket, kısa süre önce tanıtılan katlanabilir iPhone Duo cihazı temel alınarak oluşturulan ve fiyatı neredeyse 100.000 dolara ($90.000+) ulaşan özel «World Treasures» («Dünya Hazineleri») adlı yeni koleksiyonunu resmen duyurdu.

Bu eşsiz koleksiyonda, akıllı telefonun standart fabrika kasası tamamen çıkarılmış ve yerini gerçek mücevher sanatı şaheserleri olan saf altın, nadir emaye ve doğal pırlantalar almıştır.

Dört kültür — dört kraliyet şaheseri

«World Treasures» serisi, farklı halkların zengin tarihini ve sanatını bünyesinde barındıran 4 ana modelden oluşmaktadır:

Qasr Al Noor («Işık Sarayı»): Koleksiyonun en değerli ve zirve noktası olup, Doğu'nun zarif mimarisini ve Arap kültürünün ihtişamını yansıtmaktadır;

Omkara: Hint felsefesi ve kültürüne adanmış model. Kasanın merkezinde lotus çiçeği ile uyum içinde olan kutsal «Om» sembolü yer almaktadır. Akıllı telefon kasası özel mücevher emayesi ve 36 adet doğal pırlanta ile süslenmiştir;

Dali: Büyük sürrealist ressam Salvador Dali'nin eserlerinden ilham alınarak yaratılmıştır. Arka panel hacimli altın rölyef ile işlenmiş olup, arkadaki Apple logosunun kendisine 36 adet pırlanta ustalar tarafından el işçiliği ile tek tek yerleştirilmiştir;

Jingtai Blue: Çin'in antik bölmeli emaye («cloisonné») zarafetine dayanan bir sanat eseri. Derin koyu mavi renkler, narin çiçekli ulusal desenler ve altın varak elementler mükemmel bir uyum oluşturmuştur.

Sınırlı sayıda üretim ve 12 aylık resmi garanti

Bu cihazlar seri üretim için değil, dünyanın sayılı koleksiyonerleri için tasarlanmıştır:

Mutlak ayrıcalık: Koleksiyon dünya çapında çok sınırlı sayıda üretildi — Qasr Al Noor, Omkara ve Dali modellerinden sadece 7 adet , Jingtai Blue modelinden ise sadece 8 adet hazırlandı;

Mühendislik kontrolü: Akıllı telefonlar müşteriye gönderilmeden önce Caviar mühendisleri katlanabilir ekran mekanizmasını özel stres testlerinden geçirir ve her cihaza 12 aylık resmi garanti sunulur.

Böylece, yeni katlanabilir teknolojik çözüm sadece işlevsel bir cihaz değil, fiyatı yüz bin dolar civarında değerlendirilen yatırım amaçlı bir mücevher haline getirildi.