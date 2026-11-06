Su Altındaki Tehlike: Şiddetli Fırtınadan Sonra Florida Sokaklarını Timsahlar İstila Etti
ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtına ve rekor seviyedeki yağışların ardından yerleşim yerlerinde gerçek bir doğa tehlikesi ortaya çıktı. Kasım 2026'nın başlarında görülen felaket niteliğindeki seller sonucunda, eyaletin Melbourne gibi şehirlerinde sular altında kalan sokaklarda ve konut bahçelerinde dev timsahların serbestçe yüzdüğünü gösteren videolar yayıldı.
Yerel halk için böyle bir manzara tanıdık olsa da, bu seferki selin boyutu nedeniyle yırtıcılar insanların yaşadığı bölgelere aşırı derecede yaklaşmış durumda.
Timsahlar sokaklarda nasıl ortaya çıktı?
Yaban hayatı uzmanları, bu tehlikeli durumun 2 temel biyolojik ve coğrafi faktörünü belirtiyor:
Doğal yaşam alanının sınırsız genişlemesi: Yağışlar nedeniyle su seviyesi aniden yükseldiğinde, yerel bataklıkların, kanalların ve göllerin sınırları tamamen kaybolur. Sonuç olarak timsahlar, su akıntısıyla birlikte yerleşim yerlerinin sokaklarına, otoparklara ve konut bahçelerine kadar engelsiz bir şekilde yüzerek girerler.
Stres ve güvenli sığınak arayışı: Şiddetli fırtınalar, rüzgar gürültüsü ve su baskını; timsahlar ve zehirli yılanlar dahil olmak üzere vahşi hayvanlarda yoğun strese neden olur. Daha güvenli, daha sessiz ve akıntısı az olan sığınaklar arayarak aktif bir şekilde hareket etmeye başlarlar.
Yaban Hayatı Servisi (FWC) uyarıyor: Bulanık suların altındaki gizli tehlike
Florida Yaban Hayatını Koruma Servisi (FWC) ve yerel yönetim, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak kesin talimatlar verdi:
Sokağa çıkmaktan kaçının: Halkın, sel suları tamamen çekilene kadar sokaklarda yaya olarak veya küçük teknelerle dolaşmaması tavsiye ediliyor.
Görünmez yırtıcıların tehlikesi: Bulanık sel sularının altında sadece güçlü ve tehlikeli akıntılar değil, aynı zamanda gözle görülmeyen, her an saldırmaya hazır yırtıcılar da olabilir.
Doğal geri dönüş süreci: Uzmanlar, su seviyesi düştüğünde ve akıntı kendi yatağına döndüğünde, timsahların genellikle insanların yaşadığı bölgeleri kendi istekleriyle terk ederek doğal bataklıklarına geri döneceğini belirtiyor.
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