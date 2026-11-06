Higgsfield kurucusu Aleks Mashrabov Kazakistan vatandaşı oldu

Higgsfield AI şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Aleks Mashrabov, Kazakistan vatandaşlığını kabul etti. Ülke Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, ilgili kararnameyi 30 Ekim'de imzaladı. Konuyla ilgili açıklamayı Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanı Jaslan Madiyev yaptı.

Kazakistan pasaportunu Mashrabov'a bizzat bakan takdim etti. Madiyev, ülkenin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yapay zeka uzmanlarını ve teknolojik projeleri kendi ekosistemine çekmekle ilgilendiğini belirtti.

Aleks Mashrabov, yapay zeka yardımıyla görsel ve videolar oluşturmaya olanak tanıyan Higgsfield AI platformunun kurucu ortağıdır. Mashrabov, bu şirketi Yerzat Dulat ile birlikte kurmuştur.

Girişimcinin aile kökleri Özbekistan'a dayanmaktadır. Babası Özbekistanlıdır. Ancak Mashrabov'un Kazakistan vatandaşlığını kabul etmeden önce hangi ülkenin pasaportuna sahip olduğuna dair açık kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.