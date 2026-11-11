Nepomniy'den beklenmedik itiraf: «Taşkent'teki maçın favorisi Rusya değil, Özbekistan!»
Özbekistan milli takımının eski teknik direktörü, ünlü Rus uzman Valeriy Nepomniy, 12 Kasım'da Taşkent'te oynanacak kritik uluslararası hazırlık maçı öncesinde çarpıcı bir açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adama göre, Pahtakor Merkez Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede Valeriy Karpin'in takımı değil, ev sahibi Özbekistan milli takımı mutlak favori konumunda.
Favoriliğin üç temel nedeni: Nepomniy'nin analizi
Valeriy Nepomniy, vardığı sonucu kuru sözlerle değil, günümüzün somut gerçekleriyle gerekçelendirdi:
«Birincisi, Özbekistan yazın düzenlenen Dünya Kupası'na katılarak paha biçilmez bir deneyim kazandı. İkincisi, birçok Özbek futbolcu Avrupa liglerinde ve Rusya'nın en üst liginde başarılı bir şekilde forma giyiyor. Üçüncüsü, Rusya milli takımı Taşkent'e en güçlü kadrosuyla gelemedi. Bu yüzden bence bu maçın favorisi kesinlikle Özbekler. Rus futbolcuların Perşembe akşamı direnç gösterebilmek için çok büyük efor sarf etmeleri gerekecek.»
Kriter / Gösterge
Özbekistan milli takımı
Rusya milli takımı
Dünya Kupası 2026 deneyimi
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katıldı
Resmi müsabakalardan men edildi, sadece hazırlık maçları
Avrupalı lejyonerler
Husanov («Manchester City»), Şomurodov, Fayzullayev
Safonov (PSG), Mirançuk, Batrakov
Kadro durumu
Sardor Şomurodov kadroya döndü, takım bütünleşmiş durumda
Golovin sakat, Sobolev ve Gluşenkov yok
Maç zamanı
12 Kasım, Perşembe — 20:00 (Taşkent saati)
Pahtakor Merkez Stadyumu
Uzman görüşü
Ana favori (Nepomniy'nin itirafı)
İyi bir oyun için maksimum efor şart
«Rus futbol camiası hala eski görüşlerle yaşıyor, ancak günümüz Özbekistan'ı Dünya Kupası atmosferini solumuş ve güçlü liglerde oynayan yıldızlara sahip modern bir takımdır.»
Dünya Kupası mirası: «Beyaz Kurtlar» tarih yazdı
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk deneyiminde Özbekistan zorlu gruptan çıkamasa da (Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e 0-5, Kongo DC'ye 1-3 mağlup oldu), turnuva milli takıma küresel bir ün kazandırdı:
Abbosbek Fayzullayev Özbekistan futbol tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk tarihi golün sahibi oldu.
Eldor Şomurodov tarafından Kongo kalesine atılan şahane gol, tüm Dünya Kupası'nın en güzel iki golünden biri olarak kabul edildi.
Abdukodir Husanov ise turnuvanın en hızlı ve sağlam stoperleri listesine dahil edildi.
12 Kasım saat 20:00'de Pahtakor Stadyumu'nda çalacak düdük, sadece iki ülkenin futbol mücadelesi değil, aynı zamanda yeni nesil Özbek futbolunun kıtadaki değişen statüsünü kanıtlamak için gerçek bir sınav alanı olacak.
Sizce de Özbekistan milli takımı, Rusya'ya karşı oynanacak maçta galibiyet için favori mi, yoksa rakip beklenmedik bir taktikle şaşırtabilir mi? Maç skoru tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!
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