Özbekistan milli takımının eski teknik direktörü, ünlü Rus uzman Valeriy Nepomniy, 12 Kasım'da Taşkent'te oynanacak kritik uluslararası hazırlık maçı öncesinde çarpıcı bir açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adama göre, Pahtakor Merkez Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadelede Valeriy Karpin'in takımı değil, ev sahibi Özbekistan milli takımı mutlak favori konumunda.

Favoriliğin üç temel nedeni: Nepomniy'nin analizi

Valeriy Nepomniy, vardığı sonucu kuru sözlerle değil, günümüzün somut gerçekleriyle gerekçelendirdi:

«Birincisi, Özbekistan yazın düzenlenen Dünya Kupası'na katılarak paha biçilmez bir deneyim kazandı. İkincisi, birçok Özbek futbolcu Avrupa liglerinde ve Rusya'nın en üst liginde başarılı bir şekilde forma giyiyor. Üçüncüsü, Rusya milli takımı Taşkent'e en güçlü kadrosuyla gelemedi. Bu yüzden bence bu maçın favorisi kesinlikle Özbekler. Rus futbolcuların Perşembe akşamı direnç gösterebilmek için çok büyük efor sarf etmeleri gerekecek.»

Kriter / Gösterge Özbekistan milli takımı Rusya milli takımı Dünya Kupası 2026 deneyimi Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katıldı Resmi müsabakalardan men edildi, sadece hazırlık maçları Avrupalı lejyonerler Husanov («Manchester City»), Şomurodov, Fayzullayev Safonov (PSG), Mirançuk, Batrakov Kadro durumu Sardor Şomurodov kadroya döndü, takım bütünleşmiş durumda Golovin sakat, Sobolev ve Gluşenkov yok Maç zamanı 12 Kasım, Perşembe — 20:00 (Taşkent saati) Pahtakor Merkez Stadyumu Uzman görüşü Ana favori (Nepomniy'nin itirafı) İyi bir oyun için maksimum efor şart

«Rus futbol camiası hala eski görüşlerle yaşıyor, ancak günümüz Özbekistan'ı Dünya Kupası atmosferini solumuş ve güçlü liglerde oynayan yıldızlara sahip modern bir takımdır.»

Dünya Kupası mirası: «Beyaz Kurtlar» tarih yazdı

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk deneyiminde Özbekistan zorlu gruptan çıkamasa da (Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e 0-5, Kongo DC'ye 1-3 mağlup oldu), turnuva milli takıma küresel bir ün kazandırdı: