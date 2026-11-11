Budapeşte derbisi: Nodirbek Abdusattorov siyah taşlarla Bibisara Asaubayeva'yı mağlup etti

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, dünyanın en güçlü büyükustalarının katılımıyla düzenlenen prestijli Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 süper turnuvası başladı. Sports.kz haberine göre, yarışmanın açılış etabı olan yıldırım (blitz) aşamasında, Orta Asyalı satrançseverlerin merakla beklediği merkez mücadelesi — Özbekistan milli takımının lideri Nodirbek Abdusattorov ile Kazakistanlı iki kez dünya şampiyonu Bibisara Asaubayeva arasındaki kritik karşılaşma gerçekleşti.

6. turdaki galibiyet ve İsviçre sisteminin hızı

İsviçre sistemiyle düzenlenen yıldırım turnuvasının 6. turunda karşı karşıya gelen iki yetenekli isim kıyasıya mücadele etti. Siyah taşlarla oynamasına rağmen 22 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov rakibinin tüm savunma hatlarını hassas hesaplamalarla aşarak güzel bir galibiyete imza attı.

İlk aşama Asaubayeva için oldukça karmaşık ve şanssız geçti. Kazak satranç kraliçesi, dokuz turun sonunda sadece 0,5 puan toplayarak turnuva tablosunun en altı olan 24. sırada yer aldı. Abdusattorov ise hızlı partilerin ardından 3,5 puanla 19. sıraya yerleşti.