Budapeşte derbisi: Nodirbek Abdusattorov siyah taşlarla Bibisara Asaubayeva'yı mağlup etti
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, dünyanın en güçlü büyükustalarının katılımıyla düzenlenen prestijli Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 süper turnuvası başladı. Sports.kz haberine göre, yarışmanın açılış etabı olan yıldırım (blitz) aşamasında, Orta Asyalı satrançseverlerin merakla beklediği merkez mücadelesi — Özbekistan milli takımının lideri Nodirbek Abdusattorov ile Kazakistanlı iki kez dünya şampiyonu Bibisara Asaubayeva arasındaki kritik karşılaşma gerçekleşti.
6. turdaki galibiyet ve İsviçre sisteminin hızı
İsviçre sistemiyle düzenlenen yıldırım turnuvasının 6. turunda karşı karşıya gelen iki yetenekli isim kıyasıya mücadele etti. Siyah taşlarla oynamasına rağmen 22 yaşındaki Nodirbek Abdusattorov rakibinin tüm savunma hatlarını hassas hesaplamalarla aşarak güzel bir galibiyete imza attı.
İlk aşama Asaubayeva için oldukça karmaşık ve şanssız geçti. Kazak satranç kraliçesi, dokuz turun sonunda sadece 0,5 puan toplayarak turnuva tablosunun en altı olan 24. sırada yer aldı. Abdusattorov ise hızlı partilerin ardından 3,5 puanla 19. sıraya yerleşti.
Sıra / Satranççı
Milli Takım / Ülke
Toplanan Puan
Yıldırım Etabı Sonucu
1. Magnus Carlsen
Norveç
7,0 puan
Yıldırım turnuvasının tek lideri ve galibi
2. Maxime Vachier-Lagrave
Fransa
6,5 puan
İkinci sıra (gümüş madalya)
3. Levon Aronian
ABD
6,0 puan
Üçüncü sıra (bronz madalya)
19. Nodirbek Abdusattorov
Özbekistan
3,5 puan
Asaubayeva'ya karşı galibiyet kazandı
24. Bibisara Asaubayeva
Kazakistan
0,5 puan
9 tur sonunda son sırada yer aldı
«Böylesi elit süper turnuvalarda her hata pahalıya mal olur. Abdusattorov siyah taşlarla inisiyatifi ele alarak Orta Asya derbisindeki üstünlüğünü kanıtladı.»
Sırada rapid ve klasik maçlar var
Hatırlatalım, Budapeşte'deki bu uluslararası süper turnuva 10 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar devam edecek. Mücadeleler yıldırım, rapid ve klasik sistem olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek.
Yıldırım turnuvasında Norveçli Magnus Carlsen 7 puanla birinciliği elde etse de, önümüzde daha birçok belirleyici karşılaşma var. Turnuvanın bir sonraki etabı bugün, 11 Kasım'da başlıyor ve Nodirbek Abdusattorov konumunu önemli ölçüde güçlendirme şansına sahip.
Sizce Nodirbek Abdusattorov turnuvanın sonraki rapid ve klasik etaplarında liderler arasına girip şampiyonluk için mücadele edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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- #Magnus Carlsen
- #Satranç
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