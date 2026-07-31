Tecno İlk "Çerçevesiz" Akıllı Telefonunun Videosunu Gösterdi

Tecno, tamamen yeni olan Next-Gen Bezelless Concept Phone adlı konsept akıllı telefonunun ilk resmi video duyurusunu yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazın temel özelliği duyuruda "çerçevesiz" olarak tanımlanan yenilikçi ekranıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin sağladığı bilgilere göre mühendisler, ekran ile gövde arasındaki görünen siyah kenarlığı tamamen ortadan kaldırmayı başardılar. Bu durum kullanıcılara çok daha bütünleşik ve etkileyici bir görüntü sunarak, modern mobil teknolojiler pazarında benzersiz bir adım atılmasını sağlıyor.

Gelecek Teknolojileri ve HiOS 16 Arayüzü

Yabancı medyanın paylaştığı 21 saniyelik resmi videoda gümüş renkli fütüristik cihaz net bir şekilde görülüyor. Android tabanlı HiOS 16 arayüzü ile donatılan akıllı telefon; canlı ekran süslemeleri, kullanışlı widget'lar ve modern uygulamalar sergiliyor.

Videoda gösterildiği üzere gelişmiş ekran, akıllı telefonun tüm ön panelini neredeyse tamamen kaplıyor. Buna rağmen tasarımcılar cihaza ön kamerayı yerleştirmeyi de unutmamış; selfie kamerası ekranın üst kısmındaki küçük dairesel bir deliğe monte edilmiş.

Resmi Prömiyer ve IFA 2026 Fuarı

Bu konsept cihazın geniş halk kitleleri için resmi tanıtımının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanıyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, Next-Gen Bezelless Concept Phone akıllı telefonunun ilk kez sergilenmesi IFA 2026 fuarına denk geliyor.

Şimdilik Tecno, bu yenilikçi teknolojinin ne zaman seri üretime geçeceği veya ticari modellerde kullanılacağı konusunda kesin bir bilgi vermedi. Buna rağmen bu konsept akıllı telefon endüstrisinde yeni çerçevesiz tasarım çağını başlatabileceği için teknoloji meraklılarında büyük bir ilgi uyandırıyor.