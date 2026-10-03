Uzun süreli uzay uçuşları sağlık için yeni bir risk oluşturuyor

·5·Teknoloji
Uzun süreli uzay uçuşları sağlık için yeni bir risk oluşturuyor

İnsanlığın uzayı keşfetme çabaları yeni ve ciddi bir tıbbi sorunla karşılaştı. Mayo Clinic Proceedings bilimsel yayınında yer alan araştırma sonuçlarına göre, uzayda 90 günden fazla zaman geçiren astronotların Dünya'ya döndüklerinde kalça kırığı riskiyle daha fazla karşı karşıya kaldıkları belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde uzaya uçan insan sayısı nispeten az olduğu için bilim insanları, bu verileri analiz etmek amacıyla Bayes olasılıksal modelleme yöntemini kullandılar. Araştırma, astronotlarda genel yaralanma katsayısı artmamış olsa da, üç aydan uzun süren görevlerde yer alan katılımcılarda kalça kırığı vakalarının, kısa süreli uçuş yapanlara ve uzaya hiç gitmemiş sıradan insanlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ayrıca, bu tür kemik kırıkları astronotlarda genel nüfusa kıyasla çok daha genç yaşlarda meydana geldi. Uzmanlara göre bu durum, uzay uçuşu sırasında yaşanan kemik kütlesi kaybının uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurduğunun bir göstergesidir.

Mikro yerçekiminin iskelet sistemi üzerindeki etkisi

Bu değişikliklerin temel nedeni olarak mikro yerçekimi faktörü gösteriliyor. Uzayda kemikler ve kaslar, Dünya'dakine kıyasla önemli ölçüde daha az yüke maruz kalır, bu nedenle organizma yeni koşullara uyum sağlamaya başlar. Sonuç olarak kemik kütlesi azalır ve kemik dokusunun yapısı değişir.

Temel sorun, insanın genellikle kemik dokusu kaybını zamanında fark edememesidir. Dünya'ya dönen bir astronot, doku ve organ açısından tamamen iyileştiğini düşünerek tekrar ağır fiziksel yüklerin altına girebilir; oysa kemiklerin dayanıklılığı henüz uçuş öncesi seviyeye dönmemiştir.

Gelecekteki uzun süreli uzay görevlerinin perspektifi

Bu bilimsel sonuçlar, gelecekteki uzun süreli uzay keşiflerinin planlanmasında büyük önem taşımaktadır. Şu anda NASA, altı aydan uzun süren görevleri, Artemis programı kapsamında Ay'daki yerleşim yerlerini ve gelecekte Mars'a gerçekleştirilecek insanlı keşif görevlerini hazırlamaktadır.

Bu bağlamda araştırmacılar, astronotların kemik sağlığı üzerindeki kontrolün daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. NASA günümüzde, X-ray absorbsiyometrisi ile kemik mineral yoğunluğunun standart değerlendirmesine ek olarak, uzay uçuşlarından önce ve sonra kantitatif bilgisayarlı tomografi de kullanmaktadır. Bu yöntem, kemiklerin belirli bölgelerinin durumunu ve iyileşme süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendirme imkanı sunmaktadır.

UzayAstronotlarSağlıkTıpMars
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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