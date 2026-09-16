Fizik kuralları Elon Musk'ın Ay şehri planına engel oluyor

Ixbt.com'a göre, milyarder Elon Musk on yıl içinde Ay'da "kendi kendine yeten bir şehir" kurmayı planlarken, bilim insanları bu fikrin ciddi fiziksel sınırlamalarla karşılaşacağını hesapladı. Smithsonian Astrophysical Observatory araştırmacıları, Ay kaynaklarının bir milyon kişilik bir yerleşimi destekleyip destekleyemeyeceği sorusuna bilimsel bir perspektiften yanıt aradı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anki en güvenilir tahminlere göre, kutuplardaki sürekli gölgede kalan sekiz büyük krater yapısında yaklaşık 34 milyon ton su buzu bulunuyor. 2013 yılı radar verilerine dayanan en iyimser tahminler ise bu rezervi birkaç yüz milyondan bir milyar tona kadar değerlendiriyor. Bilim insanları kasıtlı olarak en cömert rakam olan bir milyar ton suyu baz aldılar.

Su kaynaklarının sınırlılığı ve tüketim hacmi

Araştırma, bir milyar tonluk rezervin bile bir milyon kişilik bir şehir için uzun vadede yetmeyeceğini gösterdi. Amerikan standartlarına göre bir kişi, kişisel ihtiyaçları, içme suyu ve hijyen için yılda yaklaşık 125 ton su tüketiyor. Kapalı hidroponik çiftlik koşullarında gıda yetiştirmenin de kişi başına yaklaşık 580 ton su gerektirdiği hesaba katıldığında, toplam hacim hızla artıyor.

Herhangi bir geri dönüşüm teknolojisinden vazgeçildiğini varsayarsak, bir milyon nüfus yılda yarım milyar ton su tüketecek ve mevcut rezerv sadece 2,4 yılda tükenecektir. ISS seviyesindeki en yüksek %98'lik geri dönüşüm uygulandığında bile şehir ancak bir asırdan biraz fazla yaşayabilir. Ancak uzmanlar, tüm bir şehir ölçeğinde bu kadar yüksek bir verimliliği on yıllar boyunca sürdürmek için henüz hazır bir mühendislik çözümü olmadığını vurguluyor.

Enerji ve mevcut alternatif yollar

İlginç olan şu ki, suyu roket yakıtına dönüştürmek temel sorun değil. Bir milyar ton su, yaklaşık bir milyon Starship gemisini yakıtla beslemeye yetiyor. Asıl kritik nokta uzay lojistiği değil, yaşam destek sistemidir. Enerji konusuna gelince, kutuplardaki sürekli aydınlık tepelere kurulacak güneş enerjisi çiftlikleri ve nükleer reaktörler, bir milyon kişilik şehri ve endüstrisini tam kapasiteyle besleyebilir.

Su tüketimi vejetaryen beslenme ve dikey çiftliklerle azaltılabilir ancak bu sadece geçici bir çözümdür.

Asteroidlerden su ithal etmek teknik olarak mümkün olsa da, bu durum kargo taşımacılığının günde 27 kez iniş yapmasını gerektirir.

Geri dönüşüm verimliliğini on kat artırmak teorik olarak mümkün olsa da, bunu on yıllar boyunca pratikte sürdürmek neredeyse imkansızdır.

Araştırmanın pratik sonucu oldukça net: Antarktika istasyonundaki gibi bin kişilik küçük bir topluluk, Ay'ın su rezervleri sayesinde yüzyıllarca rahatlıkla yaşayabilir. Yüz bin kişilik bir nüfus ise şimdiden sıkı hesaplamalar gerektiriyor. Bir milyon nüfuslu bir şehir ise, henüz proje aşamasında bile bulunmayan kökten yeni ve devrim niteliğinde teknolojik çözümler olmadan hayatta kalamaz.