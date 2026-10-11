Yeni Truva atı nasıl çalışır? Akıllı telefonunuzdan para çalınmasını önleme yolları

Rus siber güvenlik şirketi F6 analistleri, Özbekistan ve Kazakistan'daki kullanıcıların banka hesaplarını tehdit eden tehlikeli bir Android Truva atını ortaya çıkardı. Bu yılın Mayıs ayından Eylül ayına kadar aktif olarak yayılan RedWing Stealer adlı kötü amaçlı yazılımın 800'den fazla örneği tespit edildi.

Bu virüs, sıradan ve popüler uygulamalar kılığında yayılarak doğrudan banka kartlarından ve hesaplarından para çalmaya odaklanıyor.

Hangi uygulamalar kılığında yayılıyor ve hedefler kimler?

Siber suçlular, kötü amaçlı kodu insanların sıkça indirdiği uygulamalara ustalıkla gizlediler:

Maskelenmiş uygulamalar listesi: Truva atı; VPN servisleri, akaryakıt istasyonu haritaları, drone tespit radarları, 18+ video platformları ve popüler mobil oyunlar için hile ve modlar şeklinde dağıtıldı;

Hedefteki finans kuruluşları: Araştırmacılar, kötü amaçlı yazılımın Özbekistan'daki 12 ve Kazakistan'daki 7 büyük banka müşterilerinin verilerini çalmayı hedeflediğini belirtiyor.

Virüsün çalışma mekanizması: Banka kodları nasıl ele geçiriliyor?

RedWing Stealer yüklendikten sonra telefon üzerinde neredeyse tam kontrol sağlar:

SMS ve mesajları okuma: Uygulama, bankadan gelen tek kullanımlık onay SMS kodlarını ve push bildirimlerini açıp okur ve bunları anında dolandırıcılara gönderir;

Cihazı kontrol etme: Telefon modeli, konum (GPS), SIM kartlar, arama geçmişi ve kişileri çalar. Ayrıca bağımsız olarak ücretli SMS veya USSD sorguları gönderme yeteneğine sahiptir;

Kendini gizleme ve PIN kodu isteme: Yüklendikten sonra ekran simgesini gizler. Daha sonra sahte bir pencere çıkararak kullanıcıdan PIN kodu girmesini ister ve bu bilgiyi de hackerlara iletir.

Uzman tavsiyesi: Karttaki paralar nasıl korunmalı?

Siber güvenlik uzmanları, akıllı telefon sahiplerine aşağıdaki katı güvenlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyor: