Yapay zeka yarışı: Yale araştırması yatırımcıların ne kadar fazla ödeme yaptığını ortaya koydu

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Yapay zeka yarışı: Yale araştırması yatırımcıların ne kadar fazla ödeme yaptığını ortaya koydu

Yale Üniversitesi bilim insanları, yapay zeka (AI) teknolojilerinin reel ekonomi üzerindeki etkisini inceleyen en kapsamlı araştırmalardan birini tamamladı. 380 trilyon token analiziyle hazırlanan rapora göre, borsa bu teknolojinin yaygınlaşmasını halihazırda fiyatlarına yansıtmış durumda. Araştırmacılar, yatırımcıların AI sayesinde en çok fayda sağlaması beklenen şirketlerin hisseleri için önemli ölçüde daha fazla ödeme yaptığını tespit etti. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. haber

NBER (ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu) tarafından yayınlanan makalede, AI teknolojilerini uygulamaktan en çok fayda sağlayacağı düşünülen şirketlerin hisselerinin haftalık ortalama yüzde 0,64 daha fazla getiri sağladığı belirtiliyor. Bilim insanları bu olguyu "AI Premium" olarak adlandırdı. Bu gösterge, yatırımcıların gelecekteki verimliliğe olan güveninin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Yatırımcı beklentileri ve piyasa dinamikleri

Analiz için OpenRouter platformunun anonimleştirilmiş verileri kullanıldı. Bu platform; GPT, Claude ve DeepSeek gibi 400'den fazla modele sorgu yönlendiriyor. Araştırma, Ocak 2024 ile Nisan 2026 arasındaki dönemi kapsıyor ve dünya genelindeki aylık AI tüketiminin yaklaşık yüzde 2'sini yansıtıyor. Uzmanlar "AI Factor" göstergesini geliştirerek bunu hisse senedi dinamikleri ve istihdam verileriyle karşılaştırdı.

Dikkat çekici bir nokta ise, olumlu etkinin sadece teknoloji devlerinde değil, aynı zamanda tüketim malları üreticileri ve büyük üretim varlıklarına sahip şirketlerde de gözlemlenmesidir. Yatırımcılar, bu sektörlerin AI yardımıyla verimliliklerini ciddi oranda artıracağına inanıyor. Bununla birlikte, "AI Premium" etkisinin ABD ve Avrupa piyasalarında belirgin olduğu, Çin ve gelişmekte olan piyasalarda ise çok daha zayıf kaldığı ortaya çıktı.

Ajan tabanlı sistemlerin yükselişi ve iş gücü piyasası

Araştırma sırasında AI sistemlerinin doğasının da değiştiği tespit edildi. 2024 yılında ajan tabanlı AI sistemleri (sadece cevap vermekle kalmayıp bağımsız görevleri yerine getiren modeller) toplam hacmin küçük bir kısmını oluştururken, 2026 yılına gelindiğinde işlenen tüm tokenların yarısından fazlasını ele geçirdiler. Bu durum, teknolojinin basit sohbet botlarından karmaşık otonom asistanlara dönüştüğünü gösteriyor.

İş gücü piyasasına yönelik analizler, AI'nın aşağıdaki alanlarda büyük fayda sağlayacağını gösteriyor:

  • İletişim ve insanlarla etkileşim;
  • Eğitim ve öğretim süreçleri;
  • İnsanları ikna etme ve koordinasyon;
  • Karmaşık yönetim kararlarının alınması.

Bununla birlikte, ixbt.com verilerine göre, rutin analitik görevlerle ilgili mesleklerin AI etkisine en çok maruz kalması bekleniyor. Yale araştırmasının gerçek verimlilik değişimini değil, yatırımcıların hisse fiyatlarına yansıyan beklentilerini analiz ettiğini belirtmek gerekir. Bu durum, piyasada bir anlamda "şişirilmiş" beklentilerin olabileceği konusunda uyarıyor.

Yapay ZekaYale ÜniversitesiBorsaAI PremiumTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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