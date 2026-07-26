Xiaomi, Yaşlı Nesil İçin Akıllı Telefon Kullanım Rehberini Milyon Adet Bastı

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, yaşlılar için modern cihazları benimsemek ciddi bir sorun haline geliyor. Çinli Xiaomi şirketi, bu sosyal boşluğu doldurmak amacıyla büyük bir projeye imza attı: marka, akıllı telefon kullanımını öğreten özel bir kılavuzu 1 milyon kopya olarak bastı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınından aktarılan bilgilere göre, "Yaşlılar İçin Akıllı Telefon Kullanım Kılavuzu" adlı bu kitaplar resmi Xiaomi Home mağazalarında tamamen ücretsiz olarak dağıtılıyor. Şirket, bu girişimle dijital teknolojiler dünyasında kendilerini rahatsız hisseden yaşlıların günlük işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Karmaşık Teknolojiler Basit Bir Dille Anlatılıyor

Kılavuz özel bir metodolojiye göre hazırlanmış olup, tüm talimatlar çok basit ve anlaşılır bir dille açıklanmıştır. Kitapta akıllı telefonun temel işlevleri, özellikle metin boyutunu büyütme, ses seviyesini ayarlama ve uygulama simgelerini tanıma gibi önemli yönlere özel olarak değinilmiştir.

Ayrıca yaşlılar için en çok zorluk yaratan süreçler olan yeni kişi ekleme, uygulama yükleme ve kaldırma, ekran duvar kağıdını değiştirme ve temel ayarları yapma konusunda ayrıntılı talimatlar verilmiştir. Her işlemin görsel görsellerle zenginleştirilmesi, kullanıcının cihazı bağımsız olarak yönetmesine olanak tanır.

Sosyal Sorumluluk ve Geniş Kapsamlı Erişim

Bu, Xiaomi'nin bu alandaki ilk projesi değil. Bu yılın şubat ayında marka, 70 bin kopya bu tür kılavuz basmış ve 2000'den fazla mağaza aracılığıyla dağıtmıştı. 1 milyon kopyalık yeni baskı ise projenin ne kadar başarılı ve talep gören bir nitelik taşıdığını kanıtlıyor.

Özbekistan pazarında da Xiaomi akıllı telefonlarının en popüler cihazlar arasında yer aldığı göz önüne alındığında, bu tür girişimler yerel kullanıcılar için de oldukça önemlidir. Her ne kadar şimdilik bu kitaplar yalnızca Çin pazarı için tasarlanmış olsa da, şirketin bu yaklaşımı diğer teknoloji devleri için örnek teşkil edebilir.

Uzmanlar, bu tür basılı rehberlerin dijital okuryazarlığı artırmada önemli bir araç olduğunu vurguluyor. Çoğu zaman genç nesil temsilcileri, ebeveynlerine veya büyükanne ve büyükbabalarına akıllı telefon özelliklerini açıklamaya vakit bulamazken, bu tür kitaplar yaşlılar için sürekli bir yoldaş ve danışman görevi görüyor.