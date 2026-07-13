Sony PlayStation tarihinde rekor: Bir meraklı konsolun RAM kapasitesini 8 katına çıkardı

·25·Teknoloji
Sony PlayStation tarihinde rekor: Bir meraklı konsolun RAM kapasitesini 8 katına çıkardı

Retro oyun dünyasında gerçek bir teknolojik devrim yaşandı: TunerTom takma adıyla tanınan bir mühendis-meraklı, orijinal Sony PlayStation konsolunun yeteneklerini hayal edilemez bir seviyeye taşıdı. Cihazın standart 2 MB RAM kapasitesini 16 MB'a çıkarmayı başardı. Bu sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda 30 yıllık efsanevi platformun gizli potansiyelini ortaya çıkaran benzersiz bir deneydir. Bu haber Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, bu modifikasyon önceki girişimlerden kökten farklıdır. Daha önce başka uzmanlar belleği 8 MB'a kadar genişletmişti, ancak TunerTom, PlayStation mimarisine dayalı arcade sistemlerinin çalışma prensibini inceledikten sonra işlemcinin 16 MB'a kadar veri akışını işleyebileceği sonucuna vardı. Bu keşif, konsolun donanım kısmında ciddi değişiklikler yapılmasına yol açtı.

Karmaşık mühendislik çözümü

Teknik açıdan bu süreç oldukça karmaşık geçti. Yazar, PU-18 model anakart üzerindeki standart dört adet 512 KB kapasiteli EDO DRAM yongasını söktü. Bunların yerine eski bilgisayar bellek modüllerinden alınan sekiz adet 2 MB'lık yonga yerleştirildi. Alan darlığı nedeniyle, yongaların bir kısmı doğrudan karta, geri kalanı ise onların üzerine "katmanlı" bir şekilde monte edildi.

Cihazın kararlı çalışmasını sağlamak için ek mantık devrelerini bağlayan özel bir QSB (Quick Solder Board) kartı kullanıldı. Bu karmaşık "operasyon" sonucunda konsol başarıyla açıldı ve sistem genişletilmiş bellek kapasitesini tamamen tanıdı. Bu tür modifikasyonların genellikle sadece teorik olarak mümkün olduğu düşünülürdü, ancak pratikte kanıtlanmış oldu.

Pratik sonuçlar ve kısıtlamalar

Deney başarılı olmasına rağmen, pratik uygulaması şimdilik sınırlı. Sorun şu ki, PlayStation için piyasaya sürülen oyunların büyük çoğunluğu tam olarak 2 MB belleğe göre programlanmıştır. Bu nedenle, bellek kapasitesi artsa da çoğu klasik projede gözle görülür bir değişiklik fark edilmiyor. Hatta Final Fantasy IX gibi bazı oyunların bu standart dışı konfigürasyonda kararsız çalıştığı gözlemlendi.

Buna rağmen, bu modifikasyon gelecekte oyun modderleri için yeni kapılar açıyor. 8 MB bellek için özel yamalar (patch) yazılan oyunlar, bu sistemde biraz daha hızlı yüklenebilir ve kare hızı (FPS) kararlı hale gelebilir. En önemlisi, bu proje retro konsolların teknik sınırlarının henüz tam olarak keşfedilmediğini ve meraklılar tarafından yeni zirvelere ulaşılabileceğini gösterdi.

Retro teknoloji meraklıları için bu haber oldukça ilgi çekici. PlayStation'ın zamanında en popüler konsol olduğu göz önüne alındığında, eski cihazlara ikinci bir hayat vermek ve donanımlarını modernize etmek üzerine yapılan bu tür deneyler, teknik yaratıcılık için harika bir örnektir.

SonyPlayStationTeknolojiModifikasyonRetro Oyunlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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