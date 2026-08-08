Yeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilir

·77·Teknoloji
Yeni Xbox Helix tüm nesillerin oyunlarını destekleyebilir

Microsoft, gelecek nesil Xbox oyun konsolu Project Helix üzerinde aktif olarak çalışıyor. IXBT.com'un haberine göre yeni cihaz, yalnızca son nesil oyunlarla tam uyumluluğu korumakla kalmayacak, Xbox tarihindeki tüm önceki konsollar için yayımlanan oyunları da çalıştırabilecek. Ortaya çıkan bir kurum içi yazışma bunu doğruluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Microsoft'un bu dev projenin tüm temel mühendislik görevlerini üstlenmeyi planladığı ortaya çıktı. Şirket özel bir emülatör geliştirme, her oyunu test edip sertifikalandırma, mağaza altyapısını oluşturma ve oyuncu desteği sağlama işlerini kendisi yürütecek. Geliştiricilerden ise yalnızca eski projelerini mağazada yayımlamaya izin vermeleri istenecek.

Yeni girişim kapsamında geliştiriciler ve yayıncılar, ürünlerinden elde ettikleri gelirin tamamını koruyacak. Microsoft ayrıca fikrî mülkiyetleri, fiyat politikaları ve markaları üzerindeki tam denetimi sürdürmelerini garanti ediyor. Bu da eski projeleri modern platformlara geri getirme sürecini hukuki açıdan önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Teknik zorluklar ve çözümler

Ancak bu konuda bazı ciddi teknik engeller de bulunuyor. En büyük sorun, orijinal Xbox ve Xbox 360 konsolları için geliştirilen oyunlarla ilgili. Bu eski cihazlar tamamen farklı mimarilere dayandığından, oyunları modern konsollarda veya kişisel bilgisayarlarda çalıştırmak oldukça zor. Çünkü Helix teknik açıdan kişisel bilgisayara daha yakın.

Bu tür oyunları yeni sisteme uyarlamak için kusursuz bir emülatör geliştirmek veya her projeyi sıfırdan remaster yapmak gerekiyor. Bu da doğal olarak çok fazla zaman ve kaynak gerektiriyor. Buna rağmen Microsoft şimdiden ilk adımları attı ve bazı eski projeleri kişisel bilgisayarlar için yayımladı.

İlk adımlar

Şirketin gerçekleştirdiği ilk testler ve sürümler arasında şu popüler retro oyunlar yer aldı:

  • BLiNX: The Time Sweeper
  • Conker: Live and Reloaded
  • Crimson Skies: High Road to Revenge
  • Fuzion Frenzy
Bu projelerin başarılı şekilde uygulanması, tüm nesillerin oyunlarını tek bir cihazda bir araya getirme fikrinin yalnızca bir hayal olmadığını, gerçekçi ve uygulanabilir bir hedef olduğunu gösteriyor. Microsoft planını eksiksiz hayata geçirirse Xbox Helix, oyun sektöründe konsol tarihinin en kapsamlı geriye dönük uyumluluk sistemine dönüşebilir.

XboxMicrosoftHelixOyunlarTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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