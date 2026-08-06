Rockstar GTA VI oyununun özel sunumunu düzenleyeceğini açıkladı

·45·Teknoloji
Rockstar GTA VI oyununun özel sunumunu düzenleyeceğini açıkladı

Video oyunları sektörünün en çok beklenen projelerinden biri olan GTA VI etrafındaki merak nihayet sona ermek üzere olabilir. ixbt.com'un haberine göre Rockstar Games, oyunla ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkaracak özel bir sunum etkinliği düzenleyeceğini resmen açıkladı. Bu önemli duyuru, oyunun tanıtılmasının üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen stüdyonun hâlâ oynanışa dair herhangi bir video yayınlamamış olması nedeniyle milyonlarca oyuncunun ilgisini yeniden üzerine çekti. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Organizatörlerin planına göre önemli sunum bu ayın 27'sinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, izleyiciler için kolaylık sağlamak amacıyla birkaç büyük platform üzerinden yayınlanacak. Özellikle yayın YouTube üzerinden de izlenebilecek, ancak asıl odak Netflix platformuna veriliyor.

Netflix kullanıcıları için ayrıcalık ve beklentiler

Bu sunumun yayınlanması için seçilen platformlar, hem uzmanlarda hem de sıradan hayranlarda ilgi uyandırdı. Özellikle Netflix yayın hizmetinin izleyicilerine özel bir ayrıcalık sunuluyor: Bu kullanıcılar sunumu diğerlerinden tam altı saat önce izleyebilecek. Bu adım, şirketin kitleyi çekmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Rockstar Games şu anda sunum sırasında nelerin gösterileceği konusunda resmi bilgi vermekten kaçınıyor. Buna rağmen dünya genelindeki milyonlarca oyuncu ve sektör analisti, yaklaşan etkinlikte nihayet oyunun oynanışından canlı bölümlerin ve görsel yeteneklerinin sergilenmesini büyük umutla bekliyor.

Çıkış tarihi ve platformlar

Hatırlanacağı üzere GTA VI projesinin çıkışı bu yılın 19 Kasım'ı olarak belirlendi. İlk aşamada oyunun yalnızca güncel PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının sahiplerine sunulması planlanıyor. PC kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekecek; zira projenin PC sürümünün daha sonra çıkarılması bekleniyor, ancak bu konuda henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

GTA VIRockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesNetflix
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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