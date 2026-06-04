Nyu-Dehlidagi mehmonxona yong‘ini 21 kishining hayotiga zomin bo‘ldi

·45·Dunyo
Nyu-Dehlidagi mehmonxona yong‘ini 21 kishining hayotiga zomin bo‘ldi
Audio versiyasi

3 iyun kuni Nyu-Dehli shahrining janubida joylashgan Malviya Nagar tumanidagi mehmonxonalardan birida yirik yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisa qisqa vaqt ichida keng tarqalib, og‘ir oqibatlarga olib keldi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, fojia natijasida 21 nafar inson halok bo‘lgan, yana 47 kishi turli darajada jarohat olgan. Qurbonlar orasida 15 nafardan ortiq chet el fuqarolari ham borligi aytilmoqda.

Dastlabki taxminlarga ko‘ra, yong‘in mehmonxonaning restoranida elektr plitasini yoqish jarayonida kelib chiqqan. Olov qisqa fursatda butun binoga tarqalgan va ayniqsa, mehmonlar uxlab yotgan vaqtda yuz bergani vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Hodisa joyiga zudlik bilan o‘t o‘chirish xizmatlari yetib kelgan. Yong‘inni bartaraf etishga 8 ta o‘t o‘chirish texnikasi jalb qilingan va uzoq vaqtlik harakatlardan so‘ng olov to‘liq o‘chirilgan.

Mazkur voqea yuzasidan tegishli organlar tomonidan tergov ishlari olib borilmoqda. Narendra Modi halok bo‘lganlar oilalariga hamdardlik bildirib, jabrlanganlarga moddiy yordam va tovon puli ajratilishini ma’lum qildi.

New DelhiMalviya NagarNarendra Modi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi