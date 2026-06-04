Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildi

·50·Jamiyat
Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildi
Audio versiyasi

Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash, firibgarlik va noqonuniy yer oldi-sotdisi kabi illatlarga qarshi keskin kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan navbatdagi muvaffaqiyatli tezkor tadbir amalga oshirildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Toshkent viloyatida o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida juda yirik miqdordagi mablag‘ni qo‘lga kiritmoqchi bo‘lgan shaxs fosh etildi.

Tezkor tadbir davomida 1979 yilda tug‘ilgan, poytaxtda istiqomat qiluvchi fuqaro firibgarlik yo‘li bilan o‘zganing mulkini o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Davlat zaxirasidagi yer va soxta va’dalar

Aniqlanishicha, mazkur shaxs mahalliy tadbirkorning ishonchiga kirib, unga viloyatning chekka hududi emas, balki ancha nufuzli hisoblangan Yangiyo‘l tumanidan joy topgan. U davlat zaxirasida turgan, umumiy maydoni 1,5 gektarni tashkil etuvchi unumdor yer maydonini go‘yoki o‘zining arxitektura va kadastr tizimidagi yuqori lavozimli tanishlari orqali tadbirkor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.

Albatta, bunday «xizmat» evaziga u juda katta miqdordagi pul mablag‘ini talab qilgan:

  • Kelishilgan umumiy summa: 750 000 AQSH dollari;

  • Qo‘lga olingan avans (bo‘nak) miqdori: 20 000 AQSH dollari.

Gumonlanuvchi kelishilgan pulning dastlabki 20 ming dollar qismini bo‘nak (avans) sifatida olayotgan qaynoq pallada DXX va Departament xodimlari tomonidan qo‘lga olindi va undan kimyoviy ishlov berilgan pullar dalil sifatida musodara qilindi.

Qonun oldida barcha barobar

Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, surishtiruv va tergov harakatlari jadal olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu jinoiy rejaga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan soha vakillarini aniqlash choralari ko‘rilmoqda.

Tahririyatdan muhim eslatma: Yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish yoki yer maydonlarini qo‘lga kiritish faqatgina qonuniy asosda, ochiq va shaffof o‘tkaziladigan elektron onlayn-auksion savdolari orqali amalga oshiriladi. Bu kabi soxta tanish-bilish va va’dalarga ishonib qolish esa fuqarolarimizni katta moliyaviy yo‘qotishlarga hamda jinoiy javobgarlikka yetaklashi mumkin. Yo‘lingiz hamisha qonuniy va xavfsiz bo‘lsin!

Yurtimizdagi eng so‘nggi tezkor xabarlar, qonunbuzarliklarga qarshi kurash tadbirlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Toshkent viloyatiDavlat xavfsizlik xizmatiYangiyo'l tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:191 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandiBugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi