Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildi
Yurtimizda qonun ustuvorligini ta’minlash, firibgarlik va noqonuniy yer oldi-sotdisi kabi illatlarga qarshi keskin kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan navbatdagi muvaffaqiyatli tezkor tadbir amalga oshirildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Toshkent viloyatida o‘tkazilgan maxsus operatsiya davomida juda yirik miqdordagi mablag‘ni qo‘lga kiritmoqchi bo‘lgan shaxs fosh etildi.
Tezkor tadbir davomida 1979 yilda tug‘ilgan, poytaxtda istiqomat qiluvchi fuqaro firibgarlik yo‘li bilan o‘zganing mulkini o‘zlashtirmoqchi bo‘lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Davlat zaxirasidagi yer va soxta va’dalar
Aniqlanishicha, mazkur shaxs mahalliy tadbirkorning ishonchiga kirib, unga viloyatning chekka hududi emas, balki ancha nufuzli hisoblangan Yangiyo‘l tumanidan joy topgan. U davlat zaxirasida turgan, umumiy maydoni 1,5 gektarni tashkil etuvchi unumdor yer maydonini go‘yoki o‘zining arxitektura va kadastr tizimidagi yuqori lavozimli tanishlari orqali tadbirkor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.
Albatta, bunday «xizmat» evaziga u juda katta miqdordagi pul mablag‘ini talab qilgan:
Kelishilgan umumiy summa: 750 000 AQSH dollari;
Qo‘lga olingan avans (bo‘nak) miqdori: 20 000 AQSH dollari.
Gumonlanuvchi kelishilgan pulning dastlabki 20 ming dollar qismini bo‘nak (avans) sifatida olayotgan qaynoq pallada DXX va Departament xodimlari tomonidan qo‘lga olindi va undan kimyoviy ishlov berilgan pullar dalil sifatida musodara qilindi.
Qonun oldida barcha barobar
Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, surishtiruv va tergov harakatlari jadal olib borilmoqda. Shuningdek, ushbu jinoiy rejaga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan soha vakillarini aniqlash choralari ko‘rilmoqda.
Tahririyatdan muhim eslatma: Yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish yoki yer maydonlarini qo‘lga kiritish faqatgina qonuniy asosda, ochiq va shaffof o‘tkaziladigan elektron onlayn-auksion savdolari orqali amalga oshiriladi. Bu kabi soxta tanish-bilish va va’dalarga ishonib qolish esa fuqarolarimizni katta moliyaviy yo‘qotishlarga hamda jinoiy javobgarlikka yetaklashi mumkin. Yo‘lingiz hamisha qonuniy va xavfsiz bo‘lsin!
Yurtimizdagi eng so‘nggi tezkor xabarlar, qonunbuzarliklarga qarshi kurash tadbirlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…