Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdi

·76·Texno
Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdi
Audio versiyasi

Rossiyalik kosmonavtlar Sergey Kud-Sverchkov va Sergey Mikaev 27-may kuni ochiq koinotga chiqish vaqtida Yer sayyorasini toʻrt marta aylanib chiqishga ulgurishdi. Kud-Sverchkovning soʻzlariga koʻra, kemadan tashqaridagi faoliyat 6 soat-u 6 daqiqa davom etgan va bu vaqt davomida ekipaj aʼzolari belgilangan vazifalarni bajarishga toʻliq eʼtibor qaratishgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kosmonavt oʻzining Telegram-kanalida ish jarayonida olingan noyob suratlarni eʼlon qildi. Ular orasida quyosh nuri ostidagi okeanlar va Qizil dengiz sohilidagi Saudiya Arabistoni tungi shaharlarining manzaralari bor. Kud-Sverchkov koinotdan Yer koʻrinishi odatiy holga aylangan boʻlsa-da, stansiya tashqarisidagi ishdan haqiqiy zavq olganini taʼkidladi.

Xalqaro koinot stansiyasi bortidagi ishlar davomida mutaxassislar “Zvezda” moduliga “Solntse-teragers” tajriba uskunalarini oʻrnatishdi, “Nauka” modulidan “Ekran-M” namunalarini demontaj qilishdi va “Poisk” modulidan “Biorisk” loyihasi konteynerini olishdi. Dastlab ochiq koinotdagi ishlar 5 soat-u 27 daqiqa davom etishi rejalashtirilgan edi, biroq dasturni toʻliq yakunlash uchun yana 40 daqiqa qoʻshimcha vaqt talab etildi.

Stansiya ichkarisida ekipaj ishini kosmonavt Andrey Fedyaev muvofiqlashtirib turdi. U Yevropaning ERA robotlashtirilgan manipulyatorini boshqarish orqali ochiq koinotdagi hamkasblariga koʻmaklashdi.

KoinotYerTelegramTexnologiyaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi