Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdi

·3.5K·Madaniyat
Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdi
Audio versiyasi

Barchasi joriy yilning yanvar oyida, 23 yoshli bloger o‘z kuzatuvchilarining savollariga javob berar ekan, shu yil to‘y qilish rejalari borligiga sha’ma qilganidan boshlangan edi. O‘shanda u Dubayda yashovchi 23 yoshli model Valeriya bilan munosabatda ekani ham ma’lum bo‘lgan.

Fevral oyiga kelib, Ozod ish yuzasidan O‘zbekistonga kelganidan so‘ng, yana Dubayga — sevgilisi yoniga uchib bordi. U ijtimoiy tarmoqlarda model bilan tushgan suratlarini joylab, “dunyoda bunday sevgi yo‘q” deya izoh qoldirgan edi.

Biroq oradan ko‘p o‘tmay, kutilmagan burilish yuz berdi. Bloger Munisa Rizayevaning “Bevafo” taronasi ostiga arxiv videolarni joylab, munosabatlariga nuqta qo‘yilganini rasman tasdiqladi. U post ostida “Siz ushbu postni ko‘rishingiz kerak edi” deya yozib qoldirgan.

Yosh yigit va qiz quyosh botishida kofe ichib, muloqot qilishmoqda.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar bu voqeani boshidan kutilgan deb baholasa, boshqalar esa buni shunchaki PR yakuni sifatida talqin qildi.

Shu tariqa, Lil Xurramovning sevgi qissasi kutilganidek to‘y bilan emas, balki katta bahs-munozaralar bilan yakunlandi.

Lil KhurramovDubaiO'zbekistonMunisa RizaevaValeriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Kecha, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)