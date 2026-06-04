Florentino Perez Real Madridʻning yangi transferlarini tasdiqladi
Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning kelgusi mavsum uchun ilk yirik transferlarini eʻlon qilib, futbol olamini larzaga keltirdi. Prezidentlik saylovlari oldidan gapirgan 79 yoshli rahbar, agar oʻz lavozimida qolsa, jamoaga himoya qoʻrgʻoni va afsonaviy murabbiy kelishini tasdiqladi. Perezning soʻzlariga koʻra, Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate erkin agent sifatida Madrid klubi aʻzosiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Diario AS nashriga bergan intervyusida Perez: “Biz ushbu transferlar ustida ishlayapmiz. Ishonch bilan ayta olamanki, agar men prezident boʻlib qolsam, dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri Konate keyingi mavsumdan Real Madrid sharafini himoya qiladi. U bizga qoʻshiladigan yagona yuqori darajadagi himoyachi boʻlmaydi”, — deya taʻkidladi. Shuningdek, u jamoani boshqarish uchun Joze Mourinyo tanlanganini ham ochiqladi.
Maʻlumotlarga koʻra, ushbu kelishuvlar boʻyicha hujjat ishlar yakunlangan. Insayder Fabrizio Romano Konate chorshanba oqshomida toʻrt yillik shartnomaga imzo chekkanini xabar qildi. Bu xabarni Aurelien Tchouameni ijtimoiy tarmoqlarda yoqtirish (like) orqali bilvosita tasdiqladi. Shuningdek, Inter yulduzi Denzel Dumfries ham Real Madrid bilan shartnoma borasida kelishuvga erishgani aytilmoqda.
Yangi nomlar bilan bir qatorda, Perez jamoa yulduzi Vinicius Junior kelajagiga ham toʻxtalib oʻtdi. Braziliyalik hujumchining boshqa klublarga oʻtishi haqidagi mish-mishlarni rad etgan prezident: “Vini dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri va u Madridda baxtli. Uning shartnomasi tugashiga hali vaqt bor, lekin shuni ayta olamanki, Vinicius qolishni istaydi va men ham buni xohlayman”, — dedi.
Ushbu shov-shuvli bayonotlar 100 mingga yaqin klub aʻzolari ishtirok etadigan prezidentlik saylovidan bir necha kun oldin yangradi. Perezga raqiblik qilayotgan Enrique Riquelme yaqinda Erling Xoland klubga oʻtishni xohlayotganini daʻvo qilgan edi. Sovrinsiz mavsumdan soʻng, Konate, Dumfries va Joze Mourinyo kabi nomlarning qaytishi Perez uchun saylovoldi tashviqotida muhim koʻzir boʻlishi kutilmoqda.
…