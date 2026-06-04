Florentino Perez Real Madridʻning yangi transferlarini tasdiqladi

·567·Sport
Florentino Perez Real Madridʻning yangi transferlarini tasdiqladi
Audio versiyasi

Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning kelgusi mavsum uchun ilk yirik transferlarini eʻlon qilib, futbol olamini larzaga keltirdi. Prezidentlik saylovlari oldidan gapirgan 79 yoshli rahbar, agar oʻz lavozimida qolsa, jamoaga himoya qoʻrgʻoni va afsonaviy murabbiy kelishini tasdiqladi. Perezning soʻzlariga koʻra, Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate erkin agent sifatida Madrid klubi aʻzosiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diario AS nashriga bergan intervyusida Perez: “Biz ushbu transferlar ustida ishlayapmiz. Ishonch bilan ayta olamanki, agar men prezident boʻlib qolsam, dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri Konate keyingi mavsumdan Real Madrid sharafini himoya qiladi. U bizga qoʻshiladigan yagona yuqori darajadagi himoyachi boʻlmaydi”, — deya taʻkidladi. Shuningdek, u jamoani boshqarish uchun Joze Mourinyo tanlanganini ham ochiqladi.

Maʻlumotlarga koʻra, ushbu kelishuvlar boʻyicha hujjat ishlar yakunlangan. Insayder Fabrizio Romano Konate chorshanba oqshomida toʻrt yillik shartnomaga imzo chekkanini xabar qildi. Bu xabarni Aurelien Tchouameni ijtimoiy tarmoqlarda yoqtirish (like) orqali bilvosita tasdiqladi. Shuningdek, Inter yulduzi Denzel Dumfries ham Real Madrid bilan shartnoma borasida kelishuvga erishgani aytilmoqda.

Yangi nomlar bilan bir qatorda, Perez jamoa yulduzi Vinicius Junior kelajagiga ham toʻxtalib oʻtdi. Braziliyalik hujumchining boshqa klublarga oʻtishi haqidagi mish-mishlarni rad etgan prezident: “Vini dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri va u Madridda baxtli. Uning shartnomasi tugashiga hali vaqt bor, lekin shuni ayta olamanki, Vinicius qolishni istaydi va men ham buni xohlayman”, — dedi.

Ushbu shov-shuvli bayonotlar 100 mingga yaqin klub aʻzolari ishtirok etadigan prezidentlik saylovidan bir necha kun oldin yangradi. Perezga raqiblik qilayotgan Enrique Riquelme yaqinda Erling Xoland klubga oʻtishni xohlayotganini daʻvo qilgan edi. Sovrinsiz mavsumdan soʻng, Konate, Dumfries va Joze Mourinyo kabi nomlarning qaytishi Perez uchun saylovoldi tashviqotida muhim koʻzir boʻlishi kutilmoqda.

Real MadridFlorentino PerezJoze MourinyoVinicius JuniorTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi