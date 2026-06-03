Federal telekanallar efirida qaysi mavzular yetakchilik qildi?
Bugungi kunda dunyo hamjamiyati va ommaviy axborot vositalari e’tibori kutilmagan voqealarga qaratilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yuz bergan so‘nggi hodisalar va ularning mahalliy OAVlarda yoritilishi xalqaro tahlilchilarning diqqat markazida turibdi. Xususan, mamlakatning eng yirik markaziy telekanallarida ushbu mavzuning taqdim etilishi o‘ziga xos ravishda amalga oshirildi.
Rossiyaning yetakchi davlat OAVlari, jumladan, "Rossiya 1", "Perviy kanal" (Birinchi kanal) va "NTV" telekompaniyalari o‘zlarining ertalabki hamda kunduzgi yangiliklar dasturlarida Sankt-Peterburg atrofida yuz bergan uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) hujumi haqidagi xabarlarni chetlab o‘tishni ma’qul ko‘rishdi.
Ertalab soat 08:00 dan kunduzgi 15:00 ga qadar efirga uzatilgan asosiy axborot dasturlarida butunlay boshqa voqealar kun tartibiga chiqarildi. Xususan, quyidagi mavzular yangiliklar lentasining markazidan joy oldi:
Nufuzli Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF) doirasidagi uchrashuvlar;
Yenakiyevo aholi punktida yo‘lovchi tashuvchi avtobusga uyushtirilgan hujum tafsilotlari;
Yaqin Sharq mintaqasida davom etayotgan shiddatli harbiy to‘qnashuvlar.
Sankt-Peterburgda nimalar sodir bo‘ldi? Tomonlarning bayonotlari
Mazkur hujum yuzasidan Ukraina hamda Rossiya rasmiylari tomonidan turlicha ma’lumotlar va da’volar ilgari surilmoqda. Jumladan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘z bayonotida nishon sifatida "Sankt-Peterburg neft terminali" tanlangani va unga zarba berilganini ta’kidladi. Shuningdek, Ukraina Qurolli kuchlari vakillari Kronshtadt hududida joylashgan va joriy ta’mirlash ishlari olib borilayotgan "Boykiy" harbiy korveti (kemasi) yonib ketgani haqidagi da’volarni tarqatmoqda.
Rasmiy munosabat: Sankt-Peterburg shahri gubernatori bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, dronlar hujumi Kronshtadt, Kirov hamda Krasnoselskiy tumanlaridagi infratuzilma obyektlariga qaratilgan. Mazkur hodisa oqibatida to‘rt nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan va bir nechta bino hamda inshootlarga shikast yetgan. Biroq, Rossiya rasmiy doiralari mahalliy neft terminaliga zarar yetkazilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlagani yo‘q.
Jahon sahnasidagi eng so‘nggi geosiyosiy o‘zgarishlar, xalqaro maydondagi muhim voqealar va kunning eng shov-shuvli yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…