Federal telekanallar efirida qaysi mavzular yetakchilik qildi?

·61·Dunyo
Federal telekanallar efirida qaysi mavzular yetakchilik qildi?
Audio versiyasi

Bugungi kunda dunyo hamjamiyati va ommaviy axborot vositalari e’tibori kutilmagan voqealarga qaratilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yuz bergan so‘nggi hodisalar va ularning mahalliy OAVlarda yoritilishi xalqaro tahlilchilarning diqqat markazida turibdi. Xususan, mamlakatning eng yirik markaziy telekanallarida ushbu mavzuning taqdim etilishi o‘ziga xos ravishda amalga oshirildi.

Rossiyaning yetakchi davlat OAVlari, jumladan, "Rossiya 1", "Perviy kanal" (Birinchi kanal) va "NTV" telekompaniyalari o‘zlarining ertalabki hamda kunduzgi yangiliklar dasturlarida Sankt-Peterburg atrofida yuz bergan uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) hujumi haqidagi xabarlarni chetlab o‘tishni ma’qul ko‘rishdi.

Ertalab soat 08:00 dan kunduzgi 15:00 ga qadar efirga uzatilgan asosiy axborot dasturlarida butunlay boshqa voqealar kun tartibiga chiqarildi. Xususan, quyidagi mavzular yangiliklar lentasining markazidan joy oldi:

  • Nufuzli Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF) doirasidagi uchrashuvlar;

  • Yenakiyevo aholi punktida yo‘lovchi tashuvchi avtobusga uyushtirilgan hujum tafsilotlari;

  • Yaqin Sharq mintaqasida davom etayotgan shiddatli harbiy to‘qnashuvlar.

Sankt-Peterburgda nimalar sodir bo‘ldi? Tomonlarning bayonotlari

Mazkur hujum yuzasidan Ukraina hamda Rossiya rasmiylari tomonidan turlicha ma’lumotlar va da’volar ilgari surilmoqda. Jumladan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o‘z bayonotida nishon sifatida "Sankt-Peterburg neft terminali" tanlangani va unga zarba berilganini ta’kidladi. Shuningdek, Ukraina Qurolli kuchlari vakillari Kronshtadt hududida joylashgan va joriy ta’mirlash ishlari olib borilayotgan "Boykiy" harbiy korveti (kemasi) yonib ketgani haqidagi da’volarni tarqatmoqda.

Rasmiy munosabat: Sankt-Peterburg shahri gubernatori bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, dronlar hujumi Kronshtadt, Kirov hamda Krasnoselskiy tumanlaridagi infratuzilma obyektlariga qaratilgan. Mazkur hodisa oqibatida to‘rt nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan va bir nechta bino hamda inshootlarga shikast yetgan. Biroq, Rossiya rasmiy doiralari mahalliy neft terminaliga zarar yetkazilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlagani yo‘q.

Jahon sahnasidagi eng so‘nggi geosiyosiy o‘zgarishlar, xalqaro maydondagi muhim voqealar va kunning eng shov-shuvli yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Sankt-PeterburgRossiyaUkrainaVolodimir ZelenskiyRossiya-1NTVKronshtadt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi