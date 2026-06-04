Mobiuz $351 mln evaziga sotildi

·111·Iqtisodiyot
Mobiuz $351 mln evaziga sotildi
Audio versiyasi

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Mobiuz mobil operatoridagi davlatga tegishli 100 foiz ulush sotilganini rasman ma’lum qildi. Kelishuv qiymati 351 million AQSH dollarini tashkil etdi.

Ma’lumotga ko‘ra, Mobiuz kompaniyasini AQSHning McKim and Company kompaniyasi boshchiligidagi konsorsium xarid qilgan. Bu bitim O‘zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda.

Yangi investorlar Mobiuz faoliyatini yanada rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va kompaniya infratuzilmasini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Shu maqsadda kelgusida qo‘shimcha ravishda 500 million AQSH dollarigacha investitsiya kiritish ko‘zda tutilgan.

Kutilmoqdaki, ushbu sarmoyalar mobil aloqa xizmatlarini modernizatsiya qilish, tarmoq imkoniyatlarini yaxshilash va raqobat muhitini kuchaytirishga xizmat qiladi.

MobiuzO'zbekistonDavlat aktivlarini boshqarish agentligiMcKim and Company
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Bitcoin narxi 62 000 dollargacha tushib ketdi: Milliardlab dollar likvidatsiya qilindiBugun, 02:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi