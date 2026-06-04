Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildi
O‘zbekiston va Armaniston xalqlari o‘rtasidagi madaniy, iqtisodiy hamda sayyohlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiquvchi tarixiy voqea yuz berdi. So‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida ilk marotaba ikki mamlakat poytaxtlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lovchi muntazam havo yo‘llari rasman qayta tiklandi. Bu esa uzoq yillar davomida tranzit yo‘nalishlardan charchagan yo‘lovchilar va sayohat ishqibozlari uchun haqiqiy quvonchli tuhfa bo‘ldi.
Tarixiy ilk parvoz va musofirlar oqimi
Joriy yilning 2 iyun sanasida Armanistonning taniqli «Shirak Avia» aviakompaniyasi Yerevan – Toshkent – Yerevan yo‘nalishi bo‘yicha o‘zining dastlabki muntazam havo reysini muvaffaqiyatli yakunladi. Ilk parvozning o‘ziyoq ushbu yo‘nalishga bo‘lgan talab qanchalik yuqori ekanligini yaqqol isbotlab berdi:
Toshkentga kelganlar: Oq kabutardek talpingan ilk havo kemasi orqali O‘zbekiston zaminiga 127 nafar yo‘lovchi tashrif buyurdi.
Yerevanga uchib ketganlar: Bag‘ri keng Toshkent xalqaro aeroportidan Armaniston poytaxti tomon naq 177 nafar hamyurtimiz va xorijlik mehmonlar yo‘lga otlanishdi.
Ushbu tarixiy parvozlar zamon talablariga to‘liq javob beruvchi, shinam va xavfsiz Boeing 737 havo kemalarida, haftaning belgilangan kunlarida muntazam ravishda amalga oshirilib boriladi.
Uchinchi davlatlarsiz, qulay va tezkor sayohat
Ilgari ikki davlat vakillari yoki sayohatchilar uchun ushbu yo‘nalishda harakatlanish ancha noqulayliklar tug‘dirar edi. Yo‘lovchilar manzilga yetib olish uchun boshqa xorijiy davlatlar orqali tranzit shaklida, uzoq soatlab kutish tirbandliklari bilan uchishga majbur bo‘lishardi. Inqilobiy tarzda ochilgan ushbu to‘g‘ridan to‘g‘ri aviareys vaqtni ham, mablag‘ni ham tejash imkonini beradi.
Istiqbolli qadam: Yangi havo ko‘prigining barpo etilishi nafaqat oddiy fuqarolarning qarindosh-urug‘chilik rishtalarini osonlashtiradi, balki ikki tomonlama ishbilarmonlik (biznes) aloqalarini mustahkamlashga hamda O‘zbekiston va Armanistonning betakror sayyohlik (turizm) salohiyatini yangi cho‘qqilarga olib chiqishga xizmat qiladi.
Yurtimiz va jahon aviatsiya olamidagi eng so‘nggi yangiliklar, yangi ochilayotgan qulay yo‘nalishlar hamda qiziqarli sayohat xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…