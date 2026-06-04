Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildi

·36·O‘zbekiston
Toshkent va Yerevan o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildi
Audio versiyasi

O‘zbekiston va Armaniston xalqlari o‘rtasidagi madaniy, iqtisodiy hamda sayyohlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiquvchi tarixiy voqea yuz berdi. So‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida ilk marotaba ikki mamlakat poytaxtlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lovchi muntazam havo yo‘llari rasman qayta tiklandi. Bu esa uzoq yillar davomida tranzit yo‘nalishlardan charchagan yo‘lovchilar va sayohat ishqibozlari uchun haqiqiy quvonchli tuhfa bo‘ldi.

Tarixiy ilk parvoz va musofirlar oqimi

Joriy yilning 2 iyun sanasida Armanistonning taniqli «Shirak Avia» aviakompaniyasi YerevanToshkent – Yerevan yo‘nalishi bo‘yicha o‘zining dastlabki muntazam havo reysini muvaffaqiyatli yakunladi. Ilk parvozning o‘ziyoq ushbu yo‘nalishga bo‘lgan talab qanchalik yuqori ekanligini yaqqol isbotlab berdi:

  • Toshkentga kelganlar: Oq kabutardek talpingan ilk havo kemasi orqali O‘zbekiston zaminiga 127 nafar yo‘lovchi tashrif buyurdi.

  • Yerevanga uchib ketganlar: Bag‘ri keng Toshkent xalqaro aeroportidan Armaniston poytaxti tomon naq 177 nafar hamyurtimiz va xorijlik mehmonlar yo‘lga otlanishdi.

Ushbu tarixiy parvozlar zamon talablariga to‘liq javob beruvchi, shinam va xavfsiz Boeing 737 havo kemalarida, haftaning belgilangan kunlarida muntazam ravishda amalga oshirilib boriladi.

Uchinchi davlatlarsiz, qulay va tezkor sayohat

Ilgari ikki davlat vakillari yoki sayohatchilar uchun ushbu yo‘nalishda harakatlanish ancha noqulayliklar tug‘dirar edi. Yo‘lovchilar manzilga yetib olish uchun boshqa xorijiy davlatlar orqali tranzit shaklida, uzoq soatlab kutish tirbandliklari bilan uchishga majbur bo‘lishardi. Inqilobiy tarzda ochilgan ushbu to‘g‘ridan to‘g‘ri aviareys vaqtni ham, mablag‘ni ham tejash imkonini beradi.

Istiqbolli qadam: Yangi havo ko‘prigining barpo etilishi nafaqat oddiy fuqarolarning qarindosh-urug‘chilik rishtalarini osonlashtiradi, balki ikki tomonlama ishbilarmonlik (biznes) aloqalarini mustahkamlashga hamda O‘zbekiston va Armanistonning betakror sayyohlik (turizm) salohiyatini yangi cho‘qqilarga olib chiqishga xizmat qiladi.

Yurtimiz va jahon aviatsiya olamidagi eng so‘nggi yangiliklar, yangi ochilayotgan qulay yo‘nalishlar hamda qiziqarli sayohat xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonArmanistonToshkentYerevanShirak AviaBoeingZamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Gonkong delegatsiyasini qabul qildi: kelishuvlar imzolandiBugun, 10:43Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi: B1 sertifikatga 75 % ballBugun, 10:38Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladiBugun, 09:01Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkinBugun, 08:59Toshkentda Shayxontohur va Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladiBugun, 06:23Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiKecha, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi