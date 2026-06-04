Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandi

·46·Jamiyat
Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandi
Audio versiyasi

Yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni asrash, aholi salomatligiga raxna soluvchi ofatlarga qarshi kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli va tezkor chora-tadbirlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Chegara qo‘shinlari xodimlari hamkorligida Toshkent viloyati hududida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli maxsus operatsiya davomida zaharvandlik vositalarining yirik partiyasi aylanmasiga chek qo‘yildi.

Tezkor tadbir davomida «Toshkent — Farg‘ona» yo‘nalishi bo‘ylab yuqori tezlikda harakatlanib borayotgan «Tracker» rusumli yengil avtomobil to‘xtatilib, ko‘zdan kechirildi.

Tezkor ko‘zdan kechirish va zaharli yukning fosh etilishi

Shubhali ushbu ulovning yukxona qismi qonuniy tartibda tekshirilganda, uning ichida umumiy vazni 8 kilogramm 913 grammni tashkil etuvchi, qora bozorga chiqib ketishi mo‘ljallangan «gashish» giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida musodara qilindi.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu rulda o‘tirgan kuryer — Farg‘ona shahrida istiqomat qiluvchi, muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan 1990 yilda tug‘ilgan fuqaro bo‘lib chiqdi. Surishtiruv jarayonlarida aniqlanishicha, mazkur zaharli vositalar qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘llari orqali yurtimiz sarhadlariga yashirincha olib kirilgan. Qo‘lga olingan shaxs esa ushbu ulkan partiyani o‘zining yashash manziliga xavfsiz yetkazib berishi lozim bo‘lgan. Shuningdek, mashina salonini sinchiklab tekshirish davomida haydovchining shaxsiy tomorqasi yoki cho‘ntagidek o‘z iste’moli uchun olib yurgan alohida giyohvandlik moddasi ham topilgan.

Jinoyatga jazo muqarrar

Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat zanjirining boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha qidiruv ishlari davom etmoqda.

DXXdan muhim chaqiriq: Davlat xavfsizlik xizmati yurtimiz kelajagi va farzandlarimiz sog‘lig‘iga befarq bo‘lmagan barcha fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi. Agarda siz giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi yoki aylanmasi bilan bog‘liq shubhali holatlarga guvoh bo‘lsangiz, zudlik bilan 1520 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilib xabar berishingiz so‘raladi. Ma’lumot bergan shaxslarning anonimligi va maxfiyligi davlat tomonidan to‘liq kafolatlanadi.

Yurtimizdagi tinchlik va xavfsizlikka oid eng muhim yangiliklar, tezkor xabarlar va rasmiy bayonotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentFargʻonaDavlat xavfsizlik xizmatiTracker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:191 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandiBugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandi – Zamin.uz, 04.06.2026