Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandi
Yurtimizda tinchlik-osoyishtalikni asrash, aholi salomatligiga raxna soluvchi ofatlarga qarshi kurashish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan tizimli va tezkor chora-tadbirlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) hamda Chegara qo‘shinlari xodimlari hamkorligida Toshkent viloyati hududida o‘tkazilgan navbatdagi keng qamrovli maxsus operatsiya davomida zaharvandlik vositalarining yirik partiyasi aylanmasiga chek qo‘yildi.
Tezkor tadbir davomida «Toshkent — Farg‘ona» yo‘nalishi bo‘ylab yuqori tezlikda harakatlanib borayotgan «Tracker» rusumli yengil avtomobil to‘xtatilib, ko‘zdan kechirildi.
Tezkor ko‘zdan kechirish va zaharli yukning fosh etilishi
Shubhali ushbu ulovning yukxona qismi qonuniy tartibda tekshirilganda, uning ichida umumiy vazni 8 kilogramm 913 grammni tashkil etuvchi, qora bozorga chiqib ketishi mo‘ljallangan «gashish» giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida musodara qilindi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu rulda o‘tirgan kuryer — Farg‘ona shahrida istiqomat qiluvchi, muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan 1990 yilda tug‘ilgan fuqaro bo‘lib chiqdi. Surishtiruv jarayonlarida aniqlanishicha, mazkur zaharli vositalar qo‘shni davlatdan kontrabanda yo‘llari orqali yurtimiz sarhadlariga yashirincha olib kirilgan. Qo‘lga olingan shaxs esa ushbu ulkan partiyani o‘zining yashash manziliga xavfsiz yetkazib berishi lozim bo‘lgan. Shuningdek, mashina salonini sinchiklab tekshirish davomida haydovchining shaxsiy tomorqasi yoki cho‘ntagidek o‘z iste’moli uchun olib yurgan alohida giyohvandlik moddasi ham topilgan.
Jinoyatga jazo muqarrar
Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat zanjirining boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha qidiruv ishlari davom etmoqda.
DXXdan muhim chaqiriq: Davlat xavfsizlik xizmati yurtimiz kelajagi va farzandlarimiz sog‘lig‘iga befarq bo‘lmagan barcha fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi. Agarda siz giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi yoki aylanmasi bilan bog‘liq shubhali holatlarga guvoh bo‘lsangiz, zudlik bilan 1520 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilib xabar berishingiz so‘raladi. Ma’lumot bergan shaxslarning anonimligi va maxfiyligi davlat tomonidan to‘liq kafolatlanadi.
Yurtimizdagi tinchlik va xavfsizlikka oid eng muhim yangiliklar, tezkor xabarlar va rasmiy bayonotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…