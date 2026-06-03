Zelenskiy Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaraga tayyor ekanini aytdi...
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar boshlashga tayyor ekanini bildirdi. Uning fikricha, Ukraina urushni tugatish yo‘lida AQSH dunyodagi barcha mojarolarni hal qilib bo‘lishini kutib o‘tirmasligi kerak.
Zelenskiyning bu bayonoti xalqaro siyosatdagi murakkab vaziyat fonida yangramoqda. So‘nggi vaqtlarda Vashingtonning diqqati bir nechta yirik masalalarga qaratilgan. Ukraina yetakchisining aytishicha, hozir AQSH uchun birinchi raqamli masala Eron bilan bog‘liq vaziyat bo‘lib turibdi, Ukraina esa shu muammolar qatorida navbat kutayotgan masalalardan biriga aylangan.
“Hozir AQSH uchun birinchi raqamli masala — bu Eron, Ukraina esa bu masalalarning navbatida”, — dedi Zelenskiy.
Bu so‘zlar Kiyev Vashington yordamini muhim deb bilsa-da, faqat tashqi siyosiy kun tartibiga qarab harakat qilishni istamayotganini ko‘rsatadi. Ukraina prezidenti urushni tugatish masalasida faolroq pozitsiya egallash kerakligini anglatmoqda.
Zelenskiy AQSHni Rossiyaga ta’sir o‘tkaza oladigan eng kuchli tomon sifatida ko‘rishini ham ta’kidladi. Uning fikricha, aynan Vashington Putinni urushni tugatishga unday oladigan eng katta siyosiy va diplomatik imkoniyatga ega.
“Men haqiqatan ham AQSH Putinni urushni tugatishga undashi mumkin bo‘lgan eng kuchli tomon deb hisoblayman”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Shu bilan birga, Zelenskiyning Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarga tayyorligini bildirishi Ukraina tomoni diplomatik yo‘lni ham inkor qilmayotganini ko‘rsatadi. Urush davom etar ekan, har bir kun yangi qurbonlar, vayronalar va iqtisodiy yo‘qotishlar bilan bog‘liq. Shu sababli tinchlikka olib borishi mumkin bo‘lgan har qanday muloqot kanali muhim ahamiyat kasb etadi.
Albatta, to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar oson jarayon bo‘lmaydi. Moskva va Kiyev o‘rtasidagi ishonch darajasi juda past. Tomonlarning shartlari, xavfsizlik kafolatlari, hududiy masalalar va urushdan keyingi siyosiy tartib bo‘yicha qarashlari keskin farq qiladi. Ammo siyosiy muloqot boshlanishi ehtimoli ham xalqaro maydonda katta muhokamaga sabab bo‘lishi tabiiy.
Zelenskiyning bayonotidan shunday xulosa qilish mumkin: Ukraina AQSH yordamiga tayanishda davom etadi, ammo urushni tugatish uchun faqat Vashington kun tartibini kutib o‘tirishni ham to‘g‘ri yo‘l deb bilmayapti. Kiyev o‘z taqdiriga oid masalada mustaqil diplomatik harakat qilishga tayyorligini bildirmoqda.
Bu pozitsiya kelgusida Ukraina atrofidagi siyosiy jarayonlarni yanada jonlantirishi mumkin. Chunki to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar haqidagi har qanday signal nafaqat Kiyev va Moskva, balki Vashington, Bryussel va boshqa xalqaro markazlarda ham jiddiy kuzatiladi.
Hozircha esa asosiy savol ochiq qolmoqda: Putin va Zelenskiy o‘rtasida haqiqiy muzokaralar boshlanadimi yoki bu bayonot urushni tugatish uchun diplomatik bosimni kuchaytirishga qaratilgan siyosiy signal bo‘lib qoladimi?
Bir narsa aniq: Ukraina urushning cheksiz davom etishini istamayotganini yana bir bor bildirmoqda. Endi esa bu bayonotga Moskva va Vashington qanday javob qaytarishi muhim ahamiyat kasb etadi.
…