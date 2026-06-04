Markaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkin

·233·Dunyo
Markaziy Osiyo yozida kuchli yomg‘irlar xavfi ortishi mumkin
Audio versiyasi

Ekvator atrofidagi Tinch okeani suvlarining isishi va Markaziy Osiyodagi ob-havo o‘rtasida qanday bog‘liqlik bo‘lishi mumkin? Bir qarashda bu ikki hudud bir-biridan juda uzoq va aloqasizdek tuyuladi. Ammo 2026 yil yozida ushbu tabiiy jarayonlar o‘zaro ta’sir qilishi ehtimoli aytilmoqda.

BMTning Butunjahon meteorologiya tashkiloti yaqin oylarda sayyoramizda kuchli iqlimiy siljish — El Nino anomaliyasi faollashishi mumkinligini prognoz qildi. Mutaxassislarga ko‘ra, bu hodisa global ob-havo tizimlariga ta’sir ko‘rsatib, ayrim mintaqalarda harorat, namlik va yog‘ingarchilik miqdorini keskin o‘zgartirishi mumkin.

Inson faoliyati bilan bog‘liq antropogen omillar tufayli atmosfera va gidrosfera allaqachon yuqori darajada isib ketgan. Shuning uchun El Nino kabi tabiiy iqlimiy hodisalar yanada kuchliroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Joriy yozda Markaziy Osiyo mintaqasi ham shunday ta’sir doirasiga tushishi ehtimoli bor.

Prognozlarga ko‘ra, Markaziy Osiyo AQSH janubi bilan bir qatorda kuchli va vayronkor yomg‘irlar kuzatilishi mumkin bo‘lgan asosiy hududlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Bu esa sel, suv toshqini, qishloq xo‘jaligiga zarar va transport infratuzilmasida muammolar xavfini oshirishi mumkin.

Okean ortida boshlangan tabiiy jarayon qanday qilib mintaqamiz iqlimiy muvozanatiga ta’sir qilishi mumkin? Asosiy savol shunda: global iqlim tizimidagi bir o‘zgarish boshqa mintaqalarda ham zanjirli reaksiyani yuzaga keltiradi.

Tinch okeaniMarkaziy OsiyoBMT Butunjahon meteorologiya tashkilotiEl-NinoAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi