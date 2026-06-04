Plastik butilkalardan chiqqan noodatiy kuy barchani hayratda qoldirdi (video)
Nemis musiqachisi Vivi Vassileva sahnada tomoshabinlarni hayratda qoldiradigan noodatiy chiqish namoyish etmoqda. U simfonik orkestr qarshisida turib, oddiy plastik butilkalarni musiqiy asbobga aylantirgan holda betakror ohanglar ijro etadi.
Mazkur loyiha bastakor Gregor Mayrhofer tomonidan yaratilgan bo‘lib, “Recycling Concerto” nomini olgan. Asar zamonaviy dunyodagi eng dolzarb muammolardan biri — sayyoramizning plastik chiqindilar bilan ifloslanishiga e’tibor qaratadi. Shu orqali musiqa nafaqat san’at, balki ekologik xabardorlik vositasiga ham aylanmoqda.
Vivi Vassileva chiqishlari davomida plastik butilkalarning ichidagi havo bosimini aniq notalarga moslab sozlaydi. Ularni turli usulda urish orqali esa g‘ayrioddiy, ammo juda uyg‘un va jarangdor tovushlar hosil qiladi. Natijada tomoshabinlar oddiy chiqindidan qanday qilib san’at asari yaratilishini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rishadi.
Ushbu loyiha san’at va ekologiya uyg‘unligining yorqin namunasi bo‘lib, tomoshabinlarni nafaqat hayratga soladi, balki atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini ham o‘zgartirishga undaydi.
…