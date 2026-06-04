Bavariya darvozaboni Daniel Peretz jamoani butunlay tark etmoqda

·73·Sport
Bavariya darvozaboni Daniel Peretz jamoani butunlay tark etmoqda
Audio versiyasi

Myunxenning Bavariya klubi darvozaboni Daniel Peretz faoliyatini Angliyada davom ettirishga yaqin turibdi. Daily Echo nashrining xabar berishicha, Sautgempton isroillik posbonning transferi boʻyicha Germaniya rekordchisi bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Tomonlar kelishuvni shu hafta oxirigacha rasmiylashtirishga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

25 yoshli darvozabon yanvar oyida Sautgempton safiga ijara asosida qoʻshilgan edi. Unga boshqa klublardan ham takliflar boʻlishiga qaramay, Peretz aynan "avliyolar" safida qolishni afzal koʻrdi. Bavariya tarkibida Manuel Neuer, Jonas Urbig va Sven Ulreich kabi raqobatchilar soyasida qolib ketgan posbon Angliyada oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish eta oldi.

Daniel Peretz Sautgempton safida hozirga qadar 26 ta oʻyinda maydonga tushib, 9 ta bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. U muxlislarning yoqimtoyiga aylanishga ulgurdi. Eʼtiborli jihati shundaki, uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilgacha emas, balki 2028-yilga qadar imzolangan edi, biroq doimiy oʻyin amaliyoti ilinji uni transferga undadi.

Sautgempton klubi atrofida esa vaziyat ancha murakkab. Jamoa josuslik mojarosi tufayli Angliya futbol ligasi tomonidan qattiq jazolandi. Klub Hull Cityga qarshi pley-off finalidan chetlatildi va kelasi mavsum uchun Chempionshipda 4 ochkodan mahrum qilindi. Shunga qaramay, Peretz jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ishonch bildirmoqda.

BavariyaSautgemptonDaniel PeretzTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi