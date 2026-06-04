Bavariya darvozaboni Daniel Peretz jamoani butunlay tark etmoqda
Myunxenning Bavariya klubi darvozaboni Daniel Peretz faoliyatini Angliyada davom ettirishga yaqin turibdi. Daily Echo nashrining xabar berishicha, Sautgempton isroillik posbonning transferi boʻyicha Germaniya rekordchisi bilan muzokaralarning yakuniy bosqichiga kelgan. Tomonlar kelishuvni shu hafta oxirigacha rasmiylashtirishga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
25 yoshli darvozabon yanvar oyida Sautgempton safiga ijara asosida qoʻshilgan edi. Unga boshqa klublardan ham takliflar boʻlishiga qaramay, Peretz aynan "avliyolar" safida qolishni afzal koʻrdi. Bavariya tarkibida Manuel Neuer, Jonas Urbig va Sven Ulreich kabi raqobatchilar soyasida qolib ketgan posbon Angliyada oʻzining eng yaxshi qirralarini namoyish eta oldi.
Daniel Peretz Sautgempton safida hozirga qadar 26 ta oʻyinda maydonga tushib, 9 ta bahsda oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. U muxlislarning yoqimtoyiga aylanishga ulgurdi. Eʼtiborli jihati shundaki, uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilgacha emas, balki 2028-yilga qadar imzolangan edi, biroq doimiy oʻyin amaliyoti ilinji uni transferga undadi.
Sautgempton klubi atrofida esa vaziyat ancha murakkab. Jamoa josuslik mojarosi tufayli Angliya futbol ligasi tomonidan qattiq jazolandi. Klub Hull Cityga qarshi pley-off finalidan chetlatildi va kelasi mavsum uchun Chempionshipda 4 ochkodan mahrum qilindi. Shunga qaramay, Peretz jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ishonch bildirmoqda.
…