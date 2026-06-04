«World Boxing» reytingida o‘zbek bokschilari yetakchilikni qo‘lga kiritdi
O‘zbek boksi afsonalari va mahoratli charm qo‘lqop ustalari xalqaro maydonda o‘z so‘zlarini aytishda davom etishmoqda. «World Boxing» xalqaro tashkiloti 2026 yilning iyun oyi holatiga ko‘ra, dunyo bokschilarining yangilangan rasmiy reytingini ommaga taqdim etdi. Biz uchun eng quvonchlisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari erkaklar o‘rtasidagi mavjud 10 ta vazn toifasidan naq 6 tasida sayyoramizning mutlaq peshqadami sifatida birinchi o‘rinni band etib turishibdi.
Hamyurtlarimizning -60, -65, -75, -80, -85 hamda -90 kg vaznlardagi raqobatchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yetakchilikni saqlab qolayotgani o‘zbek boks maktabining dunyoda tengsiz ekanini yana bir bor yaqqol isbotladi.
Erkaklar o‘rtasidagi shiddat: Olti vaznda mutlaq birinchilik!
Vakillarimiz kuchli uchlik va yetakchilar qatoridan mustahkam joy olishgan. Erkaklar o‘rtasidagi reytingda qayd etilgan hamyurtlarimizning ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish oldi:
-50 kg: Asilbek Jalilov (8-o‘rin), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11-o‘rin).
-55 kg: Mirazizbek Mirzahalilov (9-o‘rin), Samandar Olimov (11-o‘rin), Shahzod Muzaffarov (12-o‘rin).
-60 kg: Abdumalik Xalakov (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Abdurahmon Mahmudjonov (10-o‘rin), Dilshod Abdumurodov (17-o‘rin), Madiyar Daniyarov (24-o‘rin).
-65 kg: Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Abdulloh Madaminov (6-o‘rin), Adhamjon Muhiddinov (16-o‘rin).
-70 kg: Shavkatjon Boltayev (10-o‘rin), Muhammadazizbek Ismoilov (17-o‘rin).
-75 kg: Fazliddin Erkinboyev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Javohir Abdurahimov (4-o‘rin).
-80 kg: Javohir Ummataliyev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Fazliddin Erkinboyev (4-o‘rin), To‘rabek Xabibullayev (13-o‘rin).
-85 kg: Akmaljon Isroilov (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Jasurbek Yo‘ldoshev (4-o‘rin).
-90 kg: To‘rabek Xabibullayev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Halimjon Mamasoliyev (5-o‘rin), Nusratbek Tohirov (14-o‘rin).
90+ kg (Super og‘ir vazn): Jahongir Zokirov (3-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (12-o‘rin), Arman Maxanov (18-o‘rin).
Ayollarimiz ham kuchlilar safida
Ringda o‘z mahoratini namoyish etayotgan o‘zbek xotin-qiz bokschilari ham dunyoning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari bilan munosib raqobatlashib, yuqori pog‘onalarni band etishmoqda:
Vazn toifasi
Sportchimizning ism-sharifi va egallagan o‘rni
-48 kg
Sabina Boboqulova (3-o‘rin), Farzona Fozilova (8-o‘rin)
-51 kg
Feruza Kazakova (8-o‘rin), Gulsevar G‘aniyeva (12-o‘rin)
-54 kg
Nigina O‘ktamova (10-o‘rin), Feruza Kazakova (23-o‘rin)
-57 kg
Xumorabonu Mamajonova (15-o‘rin)
-60 kg
Sitora Turdibekova (13-o‘rin)
-65 kg
Navbahor Xamidova (3-o‘rin)
-70 kg
Aziza Zokirova (4-o‘rin)
-75 kg
Aziza Zokirova (6-o‘rin)
-80 kg
Ruxshona Parpiyeva (5-o‘rin), Sohiba Ro‘zmetova (15-o‘rin)
80+ kg
Oltinoy Sotimboyeva (4-o‘rin)
Tahririyat e’tirofi: Oltin qo‘lqop sohiblarimizning dunyo reytingini bu qadar zabt etishi yurtimizda sportga, xususan, boksga qaratilayotgan yuksak e’tibor va sportchilarimizning tinimsiz mehnatlari samarasidir. Bo‘lajak yirik musobaqalarda ham zafarli yurishlar bardavom bo‘lishini tilab qolamiz.
O‘zbek boksining jahon maydonlaridagi zafarlari, yangi rekordlar va sport olamining eng qaynoq, quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…