«World Boxing» reytingida o‘zbek bokschilari yetakchilikni qo‘lga kiritdi

·44·Sport
«World Boxing» reytingida o‘zbek bokschilari yetakchilikni qo‘lga kiritdi
Audio versiyasi

O‘zbek boksi afsonalari va mahoratli charm qo‘lqop ustalari xalqaro maydonda o‘z so‘zlarini aytishda davom etishmoqda. «World Boxing» xalqaro tashkiloti 2026 yilning iyun oyi holatiga ko‘ra, dunyo bokschilarining yangilangan rasmiy reytingini ommaga taqdim etdi. Biz uchun eng quvonchlisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari erkaklar o‘rtasidagi mavjud 10 ta vazn toifasidan naq 6 tasida sayyoramizning mutlaq peshqadami sifatida birinchi o‘rinni band etib turishibdi.

Hamyurtlarimizning -60, -65, -75, -80, -85 hamda -90 kg vaznlardagi raqobatchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yetakchilikni saqlab qolayotgani o‘zbek boks maktabining dunyoda tengsiz ekanini yana bir bor yaqqol isbotladi.

Erkaklar o‘rtasidagi shiddat: Olti vaznda mutlaq birinchilik!

Vakillarimiz kuchli uchlik va yetakchilar qatoridan mustahkam joy olishgan. Erkaklar o‘rtasidagi reytingda qayd etilgan hamyurtlarimizning ko‘rsatkichlari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • -50 kg: Asilbek Jalilov (8-o‘rin), Shodiyor Meliqo‘ziyev (11-o‘rin).

  • -55 kg: Mirazizbek Mirzahalilov (9-o‘rin), Samandar Olimov (11-o‘rin), Shahzod Muzaffarov (12-o‘rin).

  • -60 kg: Abdumalik Xalakov (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Abdurahmon Mahmudjonov (10-o‘rin), Dilshod Abdumurodov (17-o‘rin), Madiyar Daniyarov (24-o‘rin).

  • -65 kg: Asadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Abdulloh Madaminov (6-o‘rin), Adhamjon Muhiddinov (16-o‘rin).

  • -70 kg: Shavkatjon Boltayev (10-o‘rin), Muhammadazizbek Ismoilov (17-o‘rin).

  • -75 kg: Fazliddin Erkinboyev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Javohir Abdurahimov (4-o‘rin).

  • -80 kg: Javohir Ummataliyev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Fazliddin Erkinboyev (4-o‘rin), To‘rabek Xabibullayev (13-o‘rin).

  • -85 kg: Akmaljon Isroilov (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Jasurbek Yo‘ldoshev (4-o‘rin).

  • -90 kg: To‘rabek Xabibullayev (1-o‘rin — Jahon yetakchisi), Halimjon Mamasoliyev (5-o‘rin), Nusratbek Tohirov (14-o‘rin).

  • 90+ kg (Super og‘ir vazn): Jahongir Zokirov (3-o‘rin), Halimjon Mamasoliyev (12-o‘rin), Arman Maxanov (18-o‘rin).

Ayollarimiz ham kuchlilar safida

Ringda o‘z mahoratini namoyish etayotgan o‘zbek xotin-qiz bokschilari ham dunyoning eng kuchli charm qo‘lqop ustalari bilan munosib raqobatlashib, yuqori pog‘onalarni band etishmoqda:

Vazn toifasi

Sportchimizning ism-sharifi va egallagan o‘rni

-48 kg

Sabina Boboqulova (3-o‘rin), Farzona Fozilova (8-o‘rin)

-51 kg

Feruza Kazakova (8-o‘rin), Gulsevar G‘aniyeva (12-o‘rin)

-54 kg

Nigina O‘ktamova (10-o‘rin), Feruza Kazakova (23-o‘rin)

-57 kg

Xumorabonu Mamajonova (15-o‘rin)

-60 kg

Sitora Turdibekova (13-o‘rin)

-65 kg

Navbahor Xamidova (3-o‘rin)

-70 kg

Aziza Zokirova (4-o‘rin)

-75 kg

Aziza Zokirova (6-o‘rin)

-80 kg

Ruxshona Parpiyeva (5-o‘rin), Sohiba Ro‘zmetova (15-o‘rin)

80+ kg

Oltinoy Sotimboyeva (4-o‘rin)

Tahririyat e’tirofi: Oltin qo‘lqop sohiblarimizning dunyo reytingini bu qadar zabt etishi yurtimizda sportga, xususan, boksga qaratilayotgan yuksak e’tibor va sportchilarimizning tinimsiz mehnatlari samarasidir. Bo‘lajak yirik musobaqalarda ham zafarli yurishlar bardavom bo‘lishini tilab qolamiz.

O‘zbek boksining jahon maydonlaridagi zafarlari, yangi rekordlar va sport olamining eng qaynoq, quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonAbdumalik XalakovAsadxo‘ja Mo‘ydinxo‘jayevFazliddin ErkinboyevJavohir Ummataliyev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi