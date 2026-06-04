Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyat

·85·Iqtisodiyot
Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyat
Audio versiyasi

Arthur Hayes asos solgan Maelstrom investitsiya firmasi Worldcoin (WLD) tokeni yaqin oylarda 5 dollargacha koʻtarilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ekspertlarning fikricha, WLD sunʻiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsishning kriptovalyuta bozoridagi asosiy koʻzgusi boʻlib xizmat qiladi. Maelstrom tadqiqotchisi Lukas Ruppertning taʻkidlashicha, bozor ushbu sohadagi eng yirik IPO jarayonlari arafasida turgan boʻlsa-da, eng aniq proksi-aktivni eʻtibordan chetda qoldirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirda AQSHda AI bumu oʻzining eng yuqori nuqtasiga chiqmoqda. OpenAI kompaniyasi 2026-yil sentyabr oyida birjaga chiqishni rejalashtirib, SEC’ga maxfiy tarzda IPO prospektini taqdim etdi. Kompaniya 1 trillion dollarlik baholash bilan 60 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni koʻzlamoqda. Shu bilan birga, uning raqobatchisi Anthropic ham 965 milliard dollarlik qiymat bilan oʻzining IPO hujjatlarini topshirdi. Bu kabi jarayonlar S&P 500 indeksining rekord darajaga yetishiga sabab boʻldi.

Worldcoin — OpenAI rahbari Sam Altman tomonidan asos solingan loyiha boʻlib, u insonlarni AI botlaridan ajratishga yordam beruvchi global raqamli identifikatsiya tizimini yaratishni maqsad qilgan. Fevral oyidan beri WLD narxi pasayish tendensiyasida boʻlsa-da, tahlilchilar tokenlarni blokdan chiqarish jadvalidagi oʻzgarishlar va yirik xaridlar narxning keskin oshishiga turtki boʻlishini kutishmoqda.

Ruppertning soʻzlariga koʻra, narxlarning tushishiga mart oyidagi yopiq savdolar sabab boʻlgan, biroq bu vaqtinchalik holat. Eightco (ORBS) kabi kompaniyalar oʻz balansidagi naqd mablagʻlar hisobiga bozordagi short-pozitsiyalarni yopishga majbur qiluvchi xaridlarni amalga oshirsa, bu narxlarning zanjirsimon tarzda yuqoriga sakrashiga olib kelishi mumkin.

WorldcoinOpenAIKriptovalyutaInvestitsiyaSunʻiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi