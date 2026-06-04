Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyat
Arthur Hayes asos solgan Maelstrom investitsiya firmasi Worldcoin (WLD) tokeni yaqin oylarda 5 dollargacha koʻtarilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ekspertlarning fikricha, WLD sunʻiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsishning kriptovalyuta bozoridagi asosiy koʻzgusi boʻlib xizmat qiladi. Maelstrom tadqiqotchisi Lukas Ruppertning taʻkidlashicha, bozor ushbu sohadagi eng yirik IPO jarayonlari arafasida turgan boʻlsa-da, eng aniq proksi-aktivni eʻtibordan chetda qoldirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirda AQSHda AI bumu oʻzining eng yuqori nuqtasiga chiqmoqda. OpenAI kompaniyasi 2026-yil sentyabr oyida birjaga chiqishni rejalashtirib, SEC’ga maxfiy tarzda IPO prospektini taqdim etdi. Kompaniya 1 trillion dollarlik baholash bilan 60 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni koʻzlamoqda. Shu bilan birga, uning raqobatchisi Anthropic ham 965 milliard dollarlik qiymat bilan oʻzining IPO hujjatlarini topshirdi. Bu kabi jarayonlar S&P 500 indeksining rekord darajaga yetishiga sabab boʻldi.
Worldcoin — OpenAI rahbari Sam Altman tomonidan asos solingan loyiha boʻlib, u insonlarni AI botlaridan ajratishga yordam beruvchi global raqamli identifikatsiya tizimini yaratishni maqsad qilgan. Fevral oyidan beri WLD narxi pasayish tendensiyasida boʻlsa-da, tahlilchilar tokenlarni blokdan chiqarish jadvalidagi oʻzgarishlar va yirik xaridlar narxning keskin oshishiga turtki boʻlishini kutishmoqda.
Ruppertning soʻzlariga koʻra, narxlarning tushishiga mart oyidagi yopiq savdolar sabab boʻlgan, biroq bu vaqtinchalik holat. Eightco (ORBS) kabi kompaniyalar oʻz balansidagi naqd mablagʻlar hisobiga bozordagi short-pozitsiyalarni yopishga majbur qiluvchi xaridlarni amalga oshirsa, bu narxlarning zanjirsimon tarzda yuqoriga sakrashiga olib kelishi mumkin.
…