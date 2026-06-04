Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladi
Poytaxtimiz aholisi va shahrimiz mehmonlari uchun madaniy hordiq ulashuvchi qaynoq yangiliklar davom etmoqda. Toshkent shahrining qoq markazida ulkan va qiziqarli ko‘ngilochar festival o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan shahar ma’muriyati tomonidan bayram tadbirlari xavfsiz va yuqori kayfiyatda o‘tishini ta’minlash maqsadida bir nechta markaziy ko‘chalarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklanadi.
Harakatlanish cheklovlari 4 iyun kuni ertalabki soat 06:00 dan boshlab, to 8 iyun kuni soat 07:00 ga qadar (qariyb to‘rt kun davomida) amalda bo‘ladi.
Harakat to‘liq to‘xtatiladigan hududlar ro‘yxati
Bayram sayillari va festivalning asosiy sahnalari joylashishi sababli quyidagi yo‘nalishlarda avtomobillar harakati butunlay cheklanadi:
Taras Shevchenko ko‘chasi: Fidokor ko‘chasi bilan kesishgan chorrahadan boshlab, Nukus ko‘chasigacha bo‘lgan qismi;
Sayyid Baraka ko‘chasi: Oybek ko‘chasi bilan kesishgan chorrahadan to Amir Temur shoh ko‘chasigacha bo‘lgan hudud.
Haydovchilar uchun tavsiyalar
Ushbu kunlar davomida mazkur yo‘nalishlarda harakatlanuvchi haydovchilardan yo‘llarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tirbandliklarning oldini olish hamda manzillariga kechikishsiz yetib olish uchun oldindan aylanma yo‘llardan foydalanishlarini so‘rab qolamiz.
Sayr uchun ajoyib imkoniyat: Garchi haydovchilarimiz uchun biroz noqulaylik tug‘ilsa-da, bu kunlar poytaxtimiz aholisi va bolajonlar uchun ochiq osmon ostida go‘zal sayr qilish, festivalning ajoyib dasturlaridan bahramand bo‘lish uchun juda qulay imkoniyatdir. Marhamat, oilangiz va yaqinlaringiz bilan go‘zal Toshkent ko‘chalarida maroqli hordiq chiqaring!
Poytaxtimizdagi eng so‘nggi madaniy tadbirlar, yo‘l harakatiga oid tezkor xabarlar va shahrimiz hayotidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…