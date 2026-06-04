Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladi

·55·Jamiyat
Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladi
Audio versiyasi

Poytaxtimiz aholisi va shahrimiz mehmonlari uchun madaniy hordiq ulashuvchi qaynoq yangiliklar davom etmoqda. Toshkent shahrining qoq markazida ulkan va qiziqarli ko‘ngilochar festival o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan shahar ma’muriyati tomonidan bayram tadbirlari xavfsiz va yuqori kayfiyatda o‘tishini ta’minlash maqsadida bir nechta markaziy ko‘chalarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklanadi.

Harakatlanish cheklovlari 4 iyun kuni ertalabki soat 06:00 dan boshlab, to 8 iyun kuni soat 07:00 ga qadar (qariyb to‘rt kun davomida) amalda bo‘ladi.

Harakat to‘liq to‘xtatiladigan hududlar ro‘yxati

Bayram sayillari va festivalning asosiy sahnalari joylashishi sababli quyidagi yo‘nalishlarda avtomobillar harakati butunlay cheklanadi:

  • Taras Shevchenko ko‘chasi: Fidokor ko‘chasi bilan kesishgan chorrahadan boshlab, Nukus ko‘chasigacha bo‘lgan qismi;

  • Sayyid Baraka ko‘chasi: Oybek ko‘chasi bilan kesishgan chorrahadan to Amir Temur shoh ko‘chasigacha bo‘lgan hudud.

Haydovchilar uchun tavsiyalar

Ushbu kunlar davomida mazkur yo‘nalishlarda harakatlanuvchi haydovchilardan yo‘llarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tirbandliklarning oldini olish hamda manzillariga kechikishsiz yetib olish uchun oldindan aylanma yo‘llardan foydalanishlarini so‘rab qolamiz.

Sayr uchun ajoyib imkoniyat: Garchi haydovchilarimiz uchun biroz noqulaylik tug‘ilsa-da, bu kunlar poytaxtimiz aholisi va bolajonlar uchun ochiq osmon ostida go‘zal sayr qilish, festivalning ajoyib dasturlaridan bahramand bo‘lish uchun juda qulay imkoniyatdir. Marhamat, oilangiz va yaqinlaringiz bilan go‘zal Toshkent ko‘chalarida maroqli hordiq chiqaring!

Poytaxtimizdagi eng so‘nggi madaniy tadbirlar, yo‘l harakatiga oid tezkor xabarlar va shahrimiz hayotidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ToshkentTaras ShevchenkoAmir TemurZamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo‘lga qo‘yildiBugun, 07:191 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandiBugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi